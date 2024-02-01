"Укрзалізниця" заснувала філію для обслуговування зважувальних приладів

"Укрзалізниця" заснувала філію "Ваговий оператор" для обслуговування та перевірки метрологічних приладів і призначила її керівником Олександра Запольського.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов на нараді з учасниками зернового ринку, передає Інтерфакс-Україна.

"Філія "Ваговий оператор" вже сформована. Рішення правління є, штат затверджений. Керівник – Олександр Запольський", – сказав Ткачов.

Філія "Ваговий оператор" створена в структурі "Укрзалізниці" з метою централізації функцій з обслуговування та перевірки метрологічних характеристик зважувальних приладів. У його функції входить метрологічне забезпечення засобів ваговимірювальної техніки, обслуговування зважувальних приладів.

У структурі оператора – 4 відділення та 28 ділянок зважування.