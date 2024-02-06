"Українське Дунайське пароплавство" готує до модернізації перше самохідне судно. ФОТО

"Українське Дунайське пароплавство" готує до модернізації перше самохідне судно – "Капитан Антипов" – пілотний проєкт, який фінансується УДП з власного прибутку.

"Перше самохідне судно УДП під модернізацію готується до спуску! На теплоході "Капитан Антипов" на нашому заводі виконаний ремонт корпусу та кришок люкового закриття. Корпус, трюми, кришки – наново пофарбовані. Відновлене все, крім двигунів – гвинто-рульовий комплекс, механізми, насоси", – повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко.

Він додав, що головні та допоміжні двигуни планується замінити на австрійській верфі ÖSWAG.

Початок робіт запланований на квітень цього року.

"Капитан Антипов" відправиться в Австрію зі старим "серцем", а повернеться з новим – більш потужним, більш економічним та на порядок більш екологічним (відповідатиме Stage5). Двигуни вже законтрактовані", – зазначив Москаленко.

"Капитан Антипов" – пілотний проєкт, який фінансується УДП з власного прибутку. У подальшому по черзі будуть модернізовані ще 4 "самоходки", які потребують значно більшого ремонту ніж "Капитан Антипов".

Наступні етапи програми будуть реалізовуватися вже із залученням фінансування від наших міжнародних партнерів.









