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"Українське Дунайське пароплавство" готує до модернізації перше самохідне судно. ФОТО

капитан,антипов,удп

"Українське Дунайське пароплавство" готує до модернізації перше самохідне судно – "Капитан Антипов" – пілотний проєкт, який фінансується УДП з власного прибутку.

"Перше самохідне судно УДП під модернізацію готується до спуску! На теплоході "Капитан Антипов" на нашому заводі виконаний ремонт корпусу та кришок люкового закриття. Корпус, трюми, кришки – наново пофарбовані. Відновлене все, крім двигунів – гвинто-рульовий комплекс, механізми, насоси", – повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко.

Він додав, що головні та допоміжні двигуни планується замінити на австрійській верфі ÖSWAG.

Початок робіт запланований на квітень цього року.

"Капитан Антипов" відправиться в Австрію зі старим "серцем", а повернеться з новим – більш потужним, більш економічним та на порядок більш екологічним (відповідатиме Stage5). Двигуни вже законтрактовані", – зазначив Москаленко.

"Капитан Антипов" – пілотний проєкт, який фінансується УДП з власного прибутку. У подальшому по черзі будуть модернізовані ще 4 "самоходки", які потребують значно більшого ремонту ніж "Капитан Антипов".

Наступні етапи програми будуть реалізовуватися вже із залученням фінансування від наших міжнародних партнерів.

капитан, антипов, удп
капитан, антипов, удп
капитан, антипов, удп
капитан, антипов, удп
капитан, антипов, удп

Автор: 

реконструкція (252) суднобудування (119) УДП (40)


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