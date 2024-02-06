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Новини
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Рада кардинально спростила оформлення землі під забудову підприємствами і складами

земля

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку зміни цільового призначення земельних ділянок для залучення інвестицій з метою швидкої відбудови України".

Відповідний законопроєкт №9627 у другому читанні підтримали 234 нардепи, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Законом пропонується на час воєнного стану та п'ять років після його завершення встановити спрощений порядок зміни цільового призначення земельних ділянок на територіях за межами населених пунктів, у разі якщо стосовно таких територій відсутня затверджена містобудівна документація на місцевому рівні.

Спрощений порядок не поширюватиметься на землі, віднесені до категорій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, землі історико-культурного призначення, водного фонду, рекреаційного, лісогосподарського призначення.

Що передбачає ухвалений законопроєкт?

Спрощений порядок зміни цільового призначення ділянок діятиме для розміщення таких об’єктів:

  • промислові та складські будівлі;
  • нежитлові сільськогосподарські будівлі;
  • трубопроводи, лінії електронних комунікаційних мереж та електропередачі (крім магістральних нафтопроводів та газопроводів);
  • комплексні споруди промислових об'єктів (крім підприємств, пов'язаних з ядерною енергетикою; сміттєспалювальних заводів та атомних станцій).

Зміну цільового призначення земельних ділянок для таких об'єктів дозволять здійснювати за рішенням власника такої ділянки шляхом подання заяви.

Зміна цільового призначення земельних ділянок в таких випадках здійснюватиметься:

  • за рішенням власника земельної ділянки шляхом подання ним заяви про внесення відомостей про змінене цільове призначення земельної ділянки до Державного земельного кадастру;
  • без розроблення документації із землеустрою;
  • на підставі мотивованого висновку органу містобудування та архітектури про дотримання обмежень у використанні земель, який є особливим видом містобудівних умов та обмежень.

Автори законопроєкту вважають, що його ухвалення "сприятиме відновленню економіки України під час дії воєнного стану та після закінчення воєнних дій шляхом залучення приватних вітчизняних та іноземних інвестицій для швидкій реалізації проектів будівництва об’єктів промисловості".

Про що попереджали експерти?

Водночас Головне експертне управління Верховної Ради зауважує, що спрощений порядок зміни цільового призначення пропонується застосувати до земель сільськогосподарського призначення, у тому числі особливо цінних, земель оздоровчого призначення, земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони тощо.

Водночас у проєкті не визначені будь-які обмеження щодо розміру земельних ділянок, віднесених до категорій земель, щодо яких допускається зміна їх цільового призначення.

"На практиці реалізація запропонованих у проекті новел щодо спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок... може спричинити їх неконтрольовану забудову, особливо навколо великих міст, ситуація із забудовою яких і так є критичною на сьогоднішній день", – попереджають експерти.

Крім цього, Головне експертне управління ВР вказує, що запровадження такого підходу збільшує корупційні ризики у цій сфері, оскільки чітких та однозначних критеріїв, на підставі яких цільове призначення земельних ділянок може бути змінено з однієї категорії на іншу, у проєкті не визначено.

Автор: 

ВР (2865) законопроєкт (1668) земля (862) парламент (1948) забудова (219) землевідведення (29)


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06.02.2024 16:01 Відповісти
"у тому числі особливо цінних, земель оздоровчого призначення"

ну всё, забываем про заповедники..будут "коттеджные городки" на месте отдыха, элитные ЖК на берегах, с 5-метровыми заборами...
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06.02.2024 17:26 Відповісти
Там же ж сказано за виключенням водного фонду. Здається берега це саме те і є. Читати не вмієш? Чи думати? Золочене до цього щоб держава зробила щось з обленерго. Підключитися до електрики це зі старту мільйони. ***, ти будеш платити за електрику шалені гроші, ан ні. Ти занеси нам мільйони неофіційно та мільйони на рахунок і це вбиває реальний середній та малий бізнес на старті. Нехай держава яка видала ліцензії цим довбаним обленерго сама б покривала це питання. Можливо і розцінки були б менші, або апетит у Ахметових. А так як памʼятаєте на початку моб телефонів за 3 сек платиш як за хвилину, а якщо міський телефон потрібен, то тебе не підключать поки не заплатиш внесок в Укртелеком. Зеленський, ти що не знаєш чому ми хер знаєш де в рейтингу ведення бізнеса? Саме по електриці і не тільки
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06.02.2024 19:26 Відповісти
Зелёная плесень растаскивает страну, пользуясь сложившейся ситуацией
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06.02.2024 21:52 Відповісти
Починається нове велике крадівництво
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07.02.2024 03:26 Відповісти
Конспірологи попереджали, що прихватизація сільгоспземель мала за головну мету зміну їх цільового призначення не тільки під промислові об'єкти, а і під житлову забудову. Azoh'n'roll.
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07.02.2024 07:36 Відповісти
Придбати територію Делавера і Конектікута за дві цистерни спирту, таке бувало тільки з індіанцями. Навіть у палестинців такі фокуси не проходили.
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07.02.2024 08:09 Відповісти
5655 повертається?
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07.02.2024 09:59 Відповісти
Здавалося б, при чому тут відставка Залужного ім. кордонів 1991 року.
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07.02.2024 12:07 Відповісти

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