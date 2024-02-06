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Новини
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Кабмін ініціював відновлення митних перевірок для бізнесу

митниця

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає відновлення документальних митних перевірок з 1 березня.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 6 лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він зауважив, що ухвалення законопроєкту є одним із зобовʼязань української влади перед МВФ.

Зокрема, схваленим законопроєктом з 1 березня пропонується:

  • відновити повноваження митних органів на проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства, у тому числі щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів;
  • поновити на невикористаний строк документальні перевірки (зустрічні звірки), які були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року;
  • передбачити протягом 60 днів з дня набрання чинності законом надсилання (вручення) актів (довідок) про результати документальних перевірок, звірок, заперечень, податкових повідомлень-рішень, процедура вручення яких не завершена до 24 лютого 2022 року.

Водночас пропонується встановити мораторій на проведення Митницею документальних перевірок для платників податків, які знаходяться на окупованих територіях або у зоні активних бойових дій, а також врегулювати відновлення перевірок в разі зміни таким платником свого місцезнаходження.

Податкові перевірки вже відновили. Кого це стосується?

Як повідомлялося, на початку грудня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок".

Згідно із документом, до проведення документальних планових перевірок можуть бути включені підприємства у сфері виробництва підакцизної продукції, азартних ігор, фінансових послуг, а також платники, які за 2021 рік:

  • мали в 2 рази більшу дебіторську заборгованість ніж кредиторську;
  • мали рівень сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість менший ніж 50% по галузі;
  • річний дохід становить понад 10 млн грн, а загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.

Водночас не повертаються перевірки для ФОПів першої та другої групи, а також для підприємств на тимчасово окупованих територіях або територіях, де йдуть бойові дії.

Автор: 

законопроєкт (1668) Кабмін (7745) перевірка (639) митниця (816) митний контроль (194) Державна митна служба (470)


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Ще одна цеглинка в побудові крвїни мрій від володенькі.
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07.02.2024 08:33 Відповісти
Ублюдки, перевірте митників
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07.02.2024 08:52 Відповісти
Які там перевірки..."збирання данини" в нас не має жодного напрпвлення, де б не кришували та не а крали. Митники, ТЦК, на першому місці
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07.02.2024 09:33 Відповісти
В Україні митниця - це діра через яку крадеться гігантська кількість державних грошей. І мова тут не тільки про дірявих митників, які на контрабасі заробляють відкати, а про недосконалість самої системи. Візьмемо приміром "розетку", "мейкап" у яких є опція покупка із ЄС, тут покупець не платить ні мито, ні ндс, тому цей товар дешевше за аналог із України.
Чи візьмемо популярні іноземні магази типу answer, modivo і тд. які торгують на Україну, вони продаючи у нас, ніхєра не платять податки в укр бюджет. Заробляє тільки нова пошта, яка доставляє.
Ну і той митний ліміт у 150 євро - це взагалі смішно для ніщої країни. У тій же Британії всі замовлення із-за кордону дорожче ~40 євро вже обкладаються митом.
І все це невеликі схеми пройопу митних грошей. А ще всякі нотіно і модіво фактично обкрадають вітчизняних продавців які не тільки дають роботу нашим людям, але й платять податки в Україну. Тобто держава сама робить умови аби тут не збільшувалося кількість підприємств які платять податки
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07.02.2024 09:38 Відповісти
Мій друг продає фірмове взуття і одяг через інтернет вже багато років. Нещодавно його конкурент закрив свій фізичний бізнес в Україні і тепер продає через свій інтернет магазин із польщі на український ринок. Завдяки тому, що конкурент не платить митні і інші збори в Україні, в його магазині все дешевше, відповідно частину клієнтів він забрав собі. Мій друг міг би поступитися маржою і зробити нижчі ціни, однак у фірмовій торгівлі є таке поняття як рекомендовані ціни для країни, відповідно зробити ціни нижче він не може.
В той же час якби друг продавав би через інтернет з України на польщу, то польські митники обов'язково брали б за розмитнення посилки.
Ось так дірки в українському законодавстві, роблять ведення e-commerce бізнесу в Україні не зовсім вигідним.
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07.02.2024 10:03 Відповісти
давно пора, а то мало в киев поступает в личные карманы
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07.02.2024 12:41 Відповісти

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