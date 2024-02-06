Кабмін ініціював відновлення митних перевірок для бізнесу

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає відновлення документальних митних перевірок з 1 березня.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 6 лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він зауважив, що ухвалення законопроєкту є одним із зобовʼязань української влади перед МВФ.

Зокрема, схваленим законопроєктом з 1 березня пропонується:

відновити повноваження митних органів на проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства, у тому числі щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів;

поновити на невикористаний строк документальні перевірки (зустрічні звірки), які були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року;

передбачити протягом 60 днів з дня набрання чинності законом надсилання (вручення) актів (довідок) про результати документальних перевірок, звірок, заперечень, податкових повідомлень-рішень, процедура вручення яких не завершена до 24 лютого 2022 року.

Водночас пропонується встановити мораторій на проведення Митницею документальних перевірок для платників податків, які знаходяться на окупованих територіях або у зоні активних бойових дій, а також врегулювати відновлення перевірок в разі зміни таким платником свого місцезнаходження.

Податкові перевірки вже відновили. Кого це стосується?

Як повідомлялося, на початку грудня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок".

Згідно із документом, до проведення документальних планових перевірок можуть бути включені підприємства у сфері виробництва підакцизної продукції, азартних ігор, фінансових послуг, а також платники, які за 2021 рік:

мали в 2 рази більшу дебіторську заборгованість ніж кредиторську;

мали рівень сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість менший ніж 50% по галузі;

річний дохід становить понад 10 млн грн, а загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.

Водночас не повертаються перевірки для ФОПів першої та другої групи, а також для підприємств на тимчасово окупованих територіях або територіях, де йдуть бойові дії.