"Оператор ГТС" накупив нових автомобілів на 80 мільйонів

"Оператор ГТС України" уклав дві угоди за придбання нових автомобілів загальною вартістю майже 80 мільйонів гривень (з ПДВ).

Про це свідчать дані у системі Prozorro, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, державна компанія купить 48 кросоверів Renault Duster у офіційного дилера Renault у Києві – компанії "Кий Авто Центр". Цей постачальник був єдиним учасником торгів і запропонував авто за 37,39 млн грн при очікуваній сумі закупівлі 37,57 млн грн (без ПДВ).

З урахуванням ПДВ вартість договору становить 44,87 млн грн. Угоду підписали 6 лютого, вона передбачає аванс у розмірі 30% від вартості автомобілів.

Крім цього, Оператор ГТС 26 січня підписав договір із ТОВ "Зернотрейд" на постачання 22 китайських повнопривідних пікапів Dongfeng Rich 6 за 29,17 млн грн (без ПДВ) за очікуваної суми закупівлі 35,12 млн грн.

Сума договору з урахуванням ПДВ склала 35 млн грн, він передбачає 100% післяоплату.

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У цьому тендері, крім ТОВ "Зернотрейд", брали участь відомі на ринку компанії – "Спец-Ком-Сервіс" (ТМ Polycar) та ТОВ "Автосаміт на Столичному" (входить до корпорації "УкрАВТО), які пропонували спецавто на базі Peugeot за 30,69 млн грн та Toyota Hilux за 35,1 млн грн (без ПДВ).

ТОВ "Зернотрейд" зареєстровано у 2004 році зі статутним капіталом 21 тис. грн, власниками на паритетних засадах виступають Олег та Наталія Логутови.

У 2023 році компанія змінила основний вид діяльності з "вантажного автотранспорту" на "торгівлю автомобілями та легковими автотранспортними засобами".