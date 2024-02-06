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"Оператор ГТС" накупив нових автомобілів на 80 мільйонів

renault,duster

"Оператор ГТС України" уклав дві угоди за придбання нових автомобілів загальною вартістю майже 80 мільйонів гривень (з ПДВ).

Про це свідчать дані у системі Prozorro, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, державна компанія купить 48 кросоверів Renault Duster у офіційного дилера Renault у Києві – компанії "Кий Авто Центр". Цей постачальник був єдиним учасником торгів і запропонував авто за 37,39 млн грн при очікуваній сумі закупівлі 37,57 млн грн (без ПДВ).

З урахуванням ПДВ вартість договору становить 44,87 млн грн. Угоду підписали 6 лютого, вона передбачає аванс у розмірі 30% від вартості автомобілів.

Крім цього, Оператор ГТС 26 січня підписав договір із ТОВ "Зернотрейд" на постачання 22 китайських повнопривідних пікапів Dongfeng Rich 6 за 29,17 млн грн (без ПДВ) за очікуваної суми закупівлі 35,12 млн грн.

Сума договору з урахуванням ПДВ склала 35 млн грн, він передбачає 100% післяоплату.

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У цьому тендері, крім ТОВ "Зернотрейд", брали участь відомі на ринку компанії – "Спец-Ком-Сервіс" (ТМ Polycar) та ТОВ "Автосаміт на Столичному" (входить до корпорації "УкрАВТО), які пропонували спецавто на базі Peugeot за 30,69 млн грн та Toyota Hilux за 35,1 млн грн (без ПДВ).

ТОВ "Зернотрейд" зареєстровано у 2004 році зі статутним капіталом 21 тис. грн, власниками на паритетних засадах виступають Олег та Наталія Логутови.

У 2023 році компанія змінила основний вид діяльності з "вантажного автотранспорту" на "торгівлю автомобілями та легковими автотранспортними засобами".

Автор: 

авто (4124) тендер (2157) Prozorro (1743) закупівлі (2605) Оператор ГТС (453)


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