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Новини
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Виробник Bayraktar планує виробляти в Україні по 120 дронів на рік

байрактар

Турецька оборонна компанія Baykar розпочала будівництво фабрики під Києвом, де працюватимуть близько 500 людей, і де виготовлятимуть моделі безпілотників TB2 або TB3.

Про це Reuters повідомив виконавчий директор компанії Халюк Байрактар.

У Baykar заявили, що підписали угоди про поставки свого безпілотника TB2 із 30 країнами. За даними аналітичного центру SIPRI, до них з 2018 року входять Україна, Ефіопія, Лівія та Азербайджан.

"Наш завод будується… нам потрібно близько 12 місяців, щоб завершити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішньої обладнання та організаційної структури", – сказав Байрактар у кулуарах Всесвітньої оборонної виставки в Ер-Ріяді.

Він зазначив, що потужність становитиме близько 120 одиниць щороку, але поки не ясно, чи буде виробництво на українському заводі зосереджено на моделі дронів TB2 або TB3.

Відповідаючи на запитання, чи можуть питання безпеки, пов’язані з воєнними діями, викликати занепокоєння для заводу, Байрактар сказав, що плани "повністю просуваються вперед" і що "ніщо" не може їх зупинити.

Як повідомлялося, наприкінці червня 2023 року турецький виробник ударних безпілотників Bayraktar, компанія Baykar, отримала ліцензійні дозволи від влади Туреччини на виробництво дронів TB2 і Akinci в Україні.

Загалом Baykar планує інвестувати $100 млн у три проєкти в Україні.

Автор: 

безпілотник (534) Туреччина (1114) дрони (360) Байрактар (34)


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Топ коментарі
+3
Сподіваюсь, під землею будують?
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07.02.2024 12:47
+2
Всього 120 ? нічого не скажеш "потужно".
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07.02.2024 14:20
+1
Вони що, їх на кухні збиратимуть? 500 людей 10 безпілотників в місяць...
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07.02.2024 15:24
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Сподіваюсь, під землею будують?
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07.02.2024 12:47 Відповісти
Всього 120 ? нічого не скажеш "потужно".
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07.02.2024 14:20 Відповісти
Добра справа. Потрібна.
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07.02.2024 14:56 Відповісти
Вони що, їх на кухні збиратимуть? 500 людей 10 безпілотників в місяць...
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07.02.2024 15:24 Відповісти
З такими темпами виробництва то мають бути якісь супербезпілотники.
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07.02.2024 19:47 Відповісти
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07.02.2024 20:49 Відповісти
а скільки в місяць ми їх витрачаєм?
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07.02.2024 20:50 Відповісти
Не путай с FPV
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08.02.2024 03:24 Відповісти
Питання, а фіга вони потрібні, вони дуже дорогі і їх збиває ПзРК
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07.02.2024 22:56 Відповісти
А ты дамаешь разработка средств защиты беспилотников от ПЗРК стоит на месте? Байрактары сейчас уже умеют то, чего не умели в начале 22 года.
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08.02.2024 03:25 Відповісти
Такие разработки никто не раздает даже за деньги, и експортние модели отличаютсч от тех что оставляют лично для себя, как пример США
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08.02.2024 12:57 Відповісти

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