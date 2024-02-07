Виробник Bayraktar планує виробляти в Україні по 120 дронів на рік

Турецька оборонна компанія Baykar розпочала будівництво фабрики під Києвом, де працюватимуть близько 500 людей, і де виготовлятимуть моделі безпілотників TB2 або TB3.

Про це Reuters повідомив виконавчий директор компанії Халюк Байрактар.



У Baykar заявили, що підписали угоди про поставки свого безпілотника TB2 із 30 країнами. За даними аналітичного центру SIPRI, до них з 2018 року входять Україна, Ефіопія, Лівія та Азербайджан.



"Наш завод будується… нам потрібно близько 12 місяців, щоб завершити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішньої обладнання та організаційної структури", – сказав Байрактар у кулуарах Всесвітньої оборонної виставки в Ер-Ріяді.



Він зазначив, що потужність становитиме близько 120 одиниць щороку, але поки не ясно, чи буде виробництво на українському заводі зосереджено на моделі дронів TB2 або TB3.



Відповідаючи на запитання, чи можуть питання безпеки, пов’язані з воєнними діями, викликати занепокоєння для заводу, Байрактар сказав, що плани "повністю просуваються вперед" і що "ніщо" не може їх зупинити.

Як повідомлялося, наприкінці червня 2023 року турецький виробник ударних безпілотників Bayraktar, компанія Baykar, отримала ліцензійні дозволи від влади Туреччини на виробництво дронів TB2 і Akinci в Україні.

Загалом Baykar планує інвестувати $100 млн у три проєкти в Україні.