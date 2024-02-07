Пільгову іпотеку видаватимуть тільки на житло від забудовників, – "Укрфінжитло"

ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") має намір поступово залишити вторинний ринок нерухомості та сфокусуватися на первинному ринку.

Про це повідомив голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер на конференції міжнародного фінансового клубу Bankir, передає Інтерфакс-Україна.



"Ми фокусуватимемося на первинці... і, можливо, навіть не можливо, давайте обіцятиму: ми закриємо зовсім вторинний ринок як такий, можливо, через рік", – сказав він.



Очільник "Укрфінжитла" також вважає, що змін зазнає сам ландшафт забудовників та їхні підходи до будівельного процесу.



"Бо є запит від суспільства – це такий, умовний, європейський white box: ми не хочемо бачити цеглу, бетон, дроти, що стирчать зі стіни. Ми хочемо бачити white box – це готова до житла квартира", – пояснив Мецгер.



Голова правління компанії зазначив, що у 2024 році "Укрфінжитло" планує надати близько 12 тис. іпотечних кредитів на 20 млрд грн.



"Якщо нам вдасться домовитися, можливо, про якусь підтримку з нашим міжнародним суспільством – ми збільшимо ці обсяги. Програма масштабується дуже легко", – наголосив він.

Як працює програма пільгової іпотеки і хто за неї відповідає?

Як відомо, програма доступного іпотечного кредитування "еОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій – учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян – ставка іпотеки становить 7%. Решту відсоткової ставки банкам компенсує держава. Станом на середину січня обсяг виданих кредитів за "єОселею" досяг 9,99 млрд грн, позики були видані 6654 сім’ям.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року Кабінет міністрів докапіталізував "Укрфінжитло" на 30 мільярдів гривень шляхом випуску облігацій державної позики. Наприкінці 2021 року Кабінет міністрів вже влив у капітал ПрАТ "Укрфінжитло" облігації внутрішньої держпозики на 20 млрд грн.

З 11 листопада 2022 року головою правління ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") призначено Євгена Мецгера, який раніше зі скандалом звільнився з посади голови державного "Укрексімбанку" після нападу на журналістів. Напад стався після запитання щодо виданого банком кредиту на $60 млн під заставу спірного ТРЦ SkyMall фірмам маловідомого бізнесмена, чия компанія працювала на окупованому Донбасі та сплачувала податки окупаційній владі.

Прокуратура повідомила про підозру Мецгеру та двом посадовим особам "Укрексімбанку" за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Суд визначив покарання Мецгеру у вигляді штрафу без позбавлення права займати певні посади.

До призначення головою "Укрексімбанку" Євген Мецгер був заступником вже колишнього голови НБУ Кирила Шевченка в "Укргазбанку". А його дружину Юлію Мецгер у 2019 році президент Володимир Зеленський призначив до наглядової ради "Приватбанку". Після цього виявилося, що вона є кумою подруги та ексколеги президента Олени Кравець.