"Укрзалізниця" запустила послугу претензійного повернення квитків онлайн
АТ "Укрзалізниця" запускає онлайн-сервіс претензійного повернення квитків.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Відтепер щоб оформити претензійне повернення квитків (тобто коли повернення в режимі онлайн вже закрите або апріорі недоступне), не обовʼязково заповняти паперову заяву. "Укрзалізниця" цифровізувала процес, тож тепер достатньо оформити електронну версію заяви", – пояснили у компанії.
Для цього потрібно зробити наступне:
- перейти за посиланням;
- обрати вкладку "Претензійне повернення квитків";
- заповнити електронний бланк заяви, дотримуючись інструкцій на сайті;
- підписати заяву за допомогою Дія.Підпис;
- дочекатись результатів розгляду заяви.
Час розгляду заяви залишається незмінним, а оформити її відтепер можна з будь-якої точки світу, маючи Дія.Підпис та стабільний інтернет-звʼязок.
Як нагадали у компанії, оформлення претензійного повернення квитків можливе виключно за наявності відповідних відміток на квитках у таких випадках:
- якщо пасажир не використав квиток через хворобу або нещасний випадок та повертає квитки пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда;
- якщо пасажир проїхав тільки частину дороги, не використавши квиток повністю;
- якщо пасажир повертає невикористані квитки, сплачені банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення;
- якщо пасажир повертає невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном;
- якщо пасажир повертає групове замовлення (повністю або частково);
- якщо пасажир повертає квитки за поїздку, скасовану з вини залізниці;
- якщо пасажир був переведений у вагон нижчої категорії, ніж зазначено в його квитку, і прагне отримати різницю у вартості квитка.
Зазначається, що сервіс ще доопрацьовується, тож повернення паперових квитків, придбаних у касі, стане доступним пізніше.
Будь ласка, зачекайте...
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