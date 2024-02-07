"Укрзалізниця" запустила послугу претензійного повернення квитків онлайн

АТ "Укрзалізниця" запускає онлайн-сервіс претензійного повернення квитків.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Відтепер щоб оформити претензійне повернення квитків (тобто коли повернення в режимі онлайн вже закрите або апріорі недоступне), не обовʼязково заповняти паперову заяву. "Укрзалізниця" цифровізувала процес, тож тепер достатньо оформити електронну версію заяви", – пояснили у компанії.

Для цього потрібно зробити наступне:

перейти за посиланням ;

; обрати вкладку "Претензійне повернення квитків";

заповнити електронний бланк заяви, дотримуючись інструкцій на сайті;

підписати заяву за допомогою Дія.Підпис;

дочекатись результатів розгляду заяви.

Час розгляду заяви залишається незмінним, а оформити її відтепер можна з будь-якої точки світу, маючи Дія.Підпис та стабільний інтернет-звʼязок.

Як нагадали у компанії, оформлення претензійного повернення квитків можливе виключно за наявності відповідних відміток на квитках у таких випадках:

якщо пасажир не використав квиток через хворобу або нещасний випадок та повертає квитки пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда;

якщо пасажир проїхав тільки частину дороги, не використавши квиток повністю;

якщо пасажир повертає невикористані квитки, сплачені банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення;

якщо пасажир повертає невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном;

якщо пасажир повертає групове замовлення (повністю або частково);

якщо пасажир повертає квитки за поїздку, скасовану з вини залізниці;

якщо пасажир був переведений у вагон нижчої категорії, ніж зазначено в його квитку, і прагне отримати різницю у вартості квитка.

Зазначається, що сервіс ще доопрацьовується, тож повернення паперових квитків, придбаних у касі, стане доступним пізніше.