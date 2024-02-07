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Новини
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"Укрзалізниця" запустила послугу претензійного повернення квитків онлайн

укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" запускає онлайн-сервіс претензійного повернення квитків.

Про це повідомляє пресслужба компанії. 

"Відтепер щоб оформити претензійне повернення квитків (тобто коли повернення в режимі онлайн вже закрите або апріорі недоступне), не обовʼязково заповняти паперову заяву. "Укрзалізниця" цифровізувала процес, тож тепер достатньо оформити електронну версію заяви", – пояснили у компанії.

Для цього потрібно зробити наступне:

  • перейти за посиланням;
  • обрати вкладку "Претензійне повернення квитків";
  • заповнити електронний бланк заяви, дотримуючись інструкцій на сайті;
  • підписати заяву за допомогою Дія.Підпис;
  • дочекатись результатів розгляду заяви.

Час розгляду заяви залишається незмінним, а оформити її відтепер можна з будь-якої точки світу, маючи Дія.Підпис та стабільний інтернет-звʼязок.

Як нагадали у компанії, оформлення претензійного повернення квитків можливе виключно за наявності відповідних відміток на квитках у таких випадках:

  • якщо пасажир не використав квиток через хворобу або нещасний випадок та повертає квитки пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда;
  • якщо пасажир проїхав тільки частину дороги, не використавши квиток повністю;
  • якщо пасажир повертає невикористані квитки, сплачені банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення;
  • якщо пасажир повертає невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном;
  • якщо пасажир повертає групове замовлення (повністю або частково);
  • якщо пасажир повертає квитки за поїздку, скасовану з вини залізниці;
  • якщо пасажир був переведений у вагон нижчої категорії, ніж зазначено в його квитку, і прагне отримати різницю у вартості квитка.

Зазначається, що сервіс ще доопрацьовується, тож повернення паперових квитків, придбаних у касі, стане доступним пізніше.

Автор: 

квитки (331) Укрзалізниця (4762)


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Серлещ за свої кревні 400 тисяч в місяць домігся такої справедливості ?
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07.02.2024 15:01 Відповісти
Спочатку нехай змінять дизайн проЕзДного документу. Совкодрочери, хренові.
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07.02.2024 15:17 Відповісти
підписати заяву за допомогою Дія. Джерело: https://biz.censor.net/n3472120

ЩАЗ. А в дупу?
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07.02.2024 16:11 Відповісти

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