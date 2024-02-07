В Україні вперше за останні місяці подешевшала картопля

Ціни на картоплю в Україні знизилися на 11% у порівнянні з цінами минулого тижня – 16-22 грн/кг ($0,43-0,59/кг).

Про це повідомляє EastFruit.

За словами експертів, на українському ринку картоплі спостерігається значне зниження торгової активності.

"Збільшення пропозиції картоплі вже негативно позначилося на цінах в даному сегменті. Якщо з другої половини жовтня 2023 року фермери практично щотижня підвищували ціни на картоплю, то вже сьогодні більшість виробників змушені переглядати ціни на дану продукцію в бік зниження", – наголосили вони.

Зазначається, що ще наприкінці минулого тижня пропозиція картоплі на ринку України значно збільшилася, оскільки фермери, які раніше утримувалися від продажів в очікуванні подальшого зростання цін, почали розпродавати наявні обсяги цієї продукції. Ухвалити таке рішення виробники були змушені у зв’язку зі стрімким погіршенням якості картоплі в сховищах.

Водночас господарства, які мають у своєму розпорядженні запаси якісної продукції, з продажами не поспішають, оскільки впевнені, що попит на картоплю активізується ближче до кінця поточного місяця.