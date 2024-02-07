Молдова створить раду щодо дотримання міжнародних санкцій

В уряді Молдови з’явиться Міжвідомча наглядова рада, яка відповідатиме за дотримання міжнародних санкцій.

Як пише NewsMaker, таке рішення уряд Молдови ухвалив на засіданні 7 лютого.

Згідно з проєктом рішення, раду очолить прем'єр-міністр країни Дорін Речан. До ради також увійдуть керівники основних державних органів та установ.

Рада забезпечуватиме дотримання вже введених міжнародних санкцій та запроваджуватиме власні обмеження.

У листопаді минулого року повідомлялося, що Молдова приєдналася до чотирьох пакетів санкцій Євросоюзу проти Росії.