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Молдова створить раду щодо дотримання міжнародних санкцій

молдова

В уряді Молдови з’явиться Міжвідомча наглядова рада, яка відповідатиме за дотримання міжнародних санкцій.

Як пише NewsMaker, таке рішення уряд Молдови ухвалив на засіданні 7 лютого.

Згідно з проєктом рішення, раду очолить прем'єр-міністр країни Дорін Речан. До ради також увійдуть керівники основних державних органів та установ.

Рада забезпечуватиме дотримання вже введених міжнародних санкцій та запроваджуватиме власні обмеження.

У листопаді минулого року повідомлялося, що Молдова приєдналася до чотирьох пакетів санкцій Євросоюзу проти Росії.

Автор: 

Молдова (582) санкції (4380)


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