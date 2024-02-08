Закон про мобілізацію: Арахамія назвав неприйнятним блокування рахунків

Голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає неприйнятними норми законопроєкту про мобілізацію, які передбачають можливість блокування особистих рахунків громадян, які ухиляються від військової служби.

Про це він повідомив у Telegram.

"Вчора проголосували в першому читанні законопроект №10449 щодо військової служби, мобілізації та обліку. Питання до нього є у всіх. Будемо працювати над ними в комітеті до другого читання…Точно неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян. Не бачу в Раді тих, хто би таке підтримував", – зазначив він.

Водночас, за його словами, питання людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає, залишать в редакції чинного законодавства.

Також Арахамія додав, що депутати ще раз переглянуть підхід до аспірантів. Нардеп пояснив, що наразі фінального рішення ще немає.

"Також працюємо в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроєкту. Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато", − підкреслив голова фракції "Слуги народу".

Як повідомлялося, 30 січня Кабінет Міністрів схвалив та направив до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію та військовий облік. Він зареєстрований у Верховній Раді під №10449 і має замінити попередній урядовий законопроєкт №10378, який на початку січня довелося відкликати через гостру критику, яка лунала навіть від депутатів провладної фракції "Слуга народу".

Втім, низку зауважень до нового законопроєкту висловили Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики та омбудсмен Дмитро Лубінець.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Електронні повістки, арешт рахунків та відстрочки: Що пропонує новий законопроєкт про мобілізацію