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Закон про мобілізацію: Арахамія назвав неприйнятним блокування рахунків

арахамія

Голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає неприйнятними норми законопроєкту про мобілізацію, які передбачають можливість блокування особистих рахунків громадян, які ухиляються від військової служби.

Про це він повідомив у Telegram.

"Вчора проголосували в першому читанні законопроект №10449 щодо військової служби, мобілізації та обліку. Питання до нього є у всіх. Будемо працювати над ними в комітеті до другого читання…Точно неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян. Не бачу в Раді тих, хто би таке підтримував", – зазначив він.

Водночас, за його словами, питання людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає, залишать в редакції чинного законодавства.

Також Арахамія додав, що депутати ще раз переглянуть підхід до аспірантів. Нардеп пояснив, що наразі фінального рішення ще немає.

"Також працюємо в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроєкту. Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато", − підкреслив голова фракції "Слуги народу".

Як повідомлялося, 30 січня Кабінет Міністрів схвалив та направив до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію та військовий облік. Він зареєстрований у Верховній Раді під №10449 і має замінити попередній урядовий законопроєкт №10378, який на початку січня довелося відкликати через гостру критику, яка лунала навіть від депутатів провладної фракції "Слуга народу".

Втім, низку зауважень до нового законопроєкту висловили Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики та омбудсмен Дмитро Лубінець.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Електронні повістки, арешт рахунків та відстрочки: Що пропонує новий законопроєкт про мобілізацію

Автор: 

рахунки (243) мобілізація (468) Арахамія Давид (74)


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Топ коментарі
+12
Ахлахамія, який за гроші абрамовича, став громадянином України, народним депутатом (з порушення законодавства України не проживши 5 років в країні), призначений головою самою великої фракції в верховній зраді, коментує та просуває законопроект щодо військової служби, мобілізації та обліку. Повний треш та приниження всієх України!
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08.02.2024 12:04
+8
Интересный подход ; типа Зеленский и арахамия и пр --- правильные и за народ.
А какие то неизвестные негодяи принимают "неприйнятні норми".
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08.02.2024 13:05
+7
Країна, отямся, тебе знищують з середени більше ніж з зовні виродки на рідній та в вишиванках.
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08.02.2024 12:32
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Ахлахамія, який за гроші абрамовича, став громадянином України, народним депутатом (з порушення законодавства України не проживши 5 років в країні), призначений головою самою великої фракції в верховній зраді, коментує та просуває законопроект щодо військової служби, мобілізації та обліку. Повний треш та приниження всієх України!
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08.02.2024 12:04 Відповісти
Країна, отямся, тебе знищують з середени більше ніж з зовні виродки на рідній та в вишиванках.
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08.02.2024 12:32 Відповісти
блокировать не нужно, правильно, а переводить сразу в казну слуги народа
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08.02.2024 12:42 Відповісти
правильно отдавать блокировку счетов ТЦК стремно, а то ТЦК еще не тем заблокирует счета потом рассказывай членам батальона "Монако" что это не мы, а ТЦК ошиблось
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08.02.2024 13:04 Відповісти
Интересный подход ; типа Зеленский и арахамия и пр --- правильные и за народ.
А какие то неизвестные негодяи принимают "неприйнятні норми".
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08.02.2024 13:05 Відповісти
Ага. Редакцію закону схвалили зелені макаки та опзж у відповідному комітеті ВР, потім вони ж проголосували за нього у першому читанні, але їхній Лідор з арахамією, головою фракції зелених макак, ні до чого .......
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08.02.2024 14:46 Відповісти
Проїдьте завтра по відділеннях банків - прозрієте.
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08.02.2024 13:13 Відповісти
На жён и матерей переведут деньги. И этим все закончится.
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08.02.2024 13:51 Відповісти
А все остальное - просто отлично. Цирк и клоуны
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08.02.2024 13:50 Відповісти
Какая еще мобилизация ? Денег нет , вооружений и боеприпасов нет , ВПК по факту нет, полэкономики исчезло , порты заблокированы ... Надо срочно морозить ситуацию по линии соприкосновения и спасать те 80% Украины , которые Киев контролирует ... пока еще контролирует. А ведь ровно 5 лет назад была абсолютно нормальная свободная и самодостаточная страна с профессиональным политиком и матерым дипломатом в качестве Президента . ЭТОТ и ЭТИ за 5 лет сумели Украину по факту превратить в концлагерь и ЗЕ-РАЙХ с небритым фюрерком и "борманом" Ермаком, а бывшие правоохранительные органы превращаются в ЗЕгестапо по отлову мужчин для их утилизации на фронтах для сохранения власти ЭТОГО и ЭТИХ. Помню , как 22 апреля 2019 года 73%-ная ЗЕотара аж визжала от радости - "Мы Боригу сделали! Теперь заживем!". Ага , зажили ... полстраны разорено , кладбища уже переполнены , миллионы убежали в свободные страны и еще миллионы готовы уехать , но их будут отлавливать на границах и внутри страны. Страна гибнет, а ЭТОТ и ЭТИ хотят продлить свое скоро уже нелегитимное пребывание у власти , заливая фронта кровью новых мобилизованных! А ведь ЭТОТ за два дня до второго тура на стадионе честно предупредил ЗЕотару - "Я ваш приговор."! И ведь не соврал ... редкий для него случай!
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08.02.2024 15:24 Відповісти
Ви б, щось заспокійливе вживали, бо вас дуже попердолило.
Бережіть себе, ви ж не на фронті.
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08.02.2024 16:49 Відповісти
Тобі добре, бо ти з України виїхав ... тому тобі спокійно. А я біля фронту , тут повітряні тривоги по 5...7 разів за добу, повно війскових , а ще й ЦЕЙ по ТВ постійно розповідає як Україна ОРДУ перемагає ... мабуть Ермак розбавляє порошок , економить.
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08.02.2024 21:24 Відповісти
Вас можна зрозуміти, але не пишіть що все пропало.
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09.02.2024 09:32 Відповісти
арахамія турбується про власні рахунки?
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08.02.2024 15:48 Відповісти
Продовжують лядський цирк ім Зеленьського. Грають в гру, "нєхарошіх інапланєтян", які прилетіли, ухвалили закон на комітеті із Слуг Народу і ОПЗЖ , а тепер Слузі Народу Арахамії і Президенту Слуг Народа Зеленському це потрібно виправляти.
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08.02.2024 17:26 Відповісти
Кому як не Брауну знати що таке напередодні декларування статків забути пароль від гаманці з криптовалютою на кілька мільйонів грошей.
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08.02.2024 17:33 Відповісти
Там где деньги и счета,там сразу всплывает рожа этого хитрож@пого "муд@ка".
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08.02.2024 20:10 Відповісти
Про штрафи, суди, конфіскацію майна, анулювання водійських прав, чувак "забув" сказати. А про рахунки, воно й зрозуміло, бо банкіри залишаться без бабла. Власне, це вже й не держава, а гетто, якщо ще до когось не дійшло.
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08.02.2024 21:26 Відповісти
Не вигадуйте, банки без грошей не залишаться. Ухилянтів, насправді не так багато, 50-100 тис. погоди не зроблять.
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09.02.2024 09:35 Відповісти
Ухилянт, це той, хто давав присягу, служив, отримував зарплати й пенсії з податків народу, а тепер сидить вдома, або по тилам в ППД, чи шариться у незрозумілих тилових формуваннях. Це по-перше. А по-друге, якщо "уГилянтів" 100 тис, то звідки наберуть 500 тис?
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09.02.2024 11:17 Відповісти
Ухилян це той, хто ухиляється від призову. Військові частини різні є, і тилові теж.

За рік впіймали 9 тис. Інші виїзджали по доках легально. Скільки, точно не знаю.
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09.02.2024 22:01 Відповісти
Не ліпи бздуру
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09.02.2024 22:17 Відповісти
то де набрали 800 тис. ? тільки не пиши, що їх вже немає
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10.02.2024 12:26 Відповісти
Отже будуть блокувати
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09.02.2024 00:20 Відповісти
А вы знали что у Зеленского и его менеджеров, помимо увлечений со схемами на закупках для МО, есть сексуальные реГиАнальные отношения с ОПЗЖистами, такими как главный столичный любитель русского мира Вадим Столар, которому Ермак помог вывести активы и частные самолеты, такими как Игор Кушнир глава холдинга Киевгорстрой, который с женой умножил холдинг и инвесторов на ноль, такими как завхоз Януковича Кравец который был замечен журналистом УП Ткачем в логове ОПЗЖ в ресторане Ишак за игрой в покер с Арахамией, а сын Кравца являясь депутатом Киевсовета и замом главы постоянной земельной комиссии распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку..., добро пожаловать в наш кровавый вечерний квартал
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09.02.2024 05:01 Відповісти

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