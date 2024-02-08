Хакери КНДР могли викрасти $3 мільярди для фінансування ядерної програми

Спостерігачі Організації об’єднаних націй за санкціями розслідують десятки ймовірних кібератак з Північної Кореї, унаслідок яких було викрадено $3 млрд. Ці кошти Пхеньян згодом направив на розвиток ядерної програми.

Про це йдеться у неопублікованій доповіді спостерігачів, пише Reuters із посиланням на документ.

За даними спостерігачів, у період з 2017 по 2023 рік північнокорейські хакерські угруповання, які підпорядковуються Генеральному бюро розвідки КНДР, здійснили щонайменше 58 кібератак на компанії, пов'язані з криптовалютою. Вони досі продовжують це робити, а також ведуть підривну діяльність проти іноземних оборонних компаній та ланцюжків постачання критично важливих товарів.



Доповідь має бути офіційно опублікована наприкінці лютого чи на початку березня, уточнив Reuters один із дипломатів.

Представництво Північної Кореї при ООН у Нью-Йорку не відповіло на прохання прокоментувати дані доповіді. Раніше Пхеньян заперечував звинувачення у зломах чи інших кібератаках.



Як пише The Moscow Times, влітку минулого року блокчейн-аналітики Chainalysis повідомили The Wall Street Journal, що, за їхньою оцінкою, північнокорейські хакери за допомогою криптоатак вкрали понад $3 млрд за п'ять років. Однією з жертв хакерів стала студія Sky Mavis – розробник блокчейн-ігор, гравці якої викрали $600 млн.



Приблизно 50% від здобутих хакерами сум КНДР витрачає на закупівлю компонентів для ракетної програми, казала заступник радника національної безпеки США Енн Нойбергер. По суті, йдеться про "тіньову робочу силу КНДР із тисяч IT-фахівців", які працюють у всьому світі, включаючи Росію та Китай, зазначали американські чиновники.



У 2023 році КНДР провела низку успішних випробувань балістичних ракет, здатних нести ядерний заряд. Згідно з оцінкою SIPRI, станом на січень 2023 року, в арсеналі КНДР було близько 30 ядерних боєголовок. Більшість з них можуть бути розміщені на одноступінчастих ракетах і мають потужність від 10 до 20 кілотонн. При цьому Пхеньян може мати достатньо матеріалів, щоб отримати від 50 до 70 таких боєголовок, зазначали аналітики.