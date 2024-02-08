На кордоні зі Словаччиною збудують термінал для пасажирських автобусів

У пункті пропуску "Ужгород-Вишнє Німецьке" на кордоні зі Словаччиною до кінця 2024 року буде збудовано пасажирський термінал із кількома лініями руху для пасажирських автобусів.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач на онлайн-зустрічі з перевізниками, передає Інтерфакс-Україна.

"Плануємо цього року завершити. У пункті пропуску "Ужгород" зробимо окремий термінал, саме пасажирський, з кількома смугами. Також (плануємо, – ред.) прибрати лінію для автобусів із вантажної частини пункту пропуску", – сказав Деркач.

За його словами, аналогічні проєкти плануються і на інших ПП, зокрема, на кордоні з Румунією, що дозволить збільшити їхню пропускну спроможність.

Раніше Деркач повідомив, що послуга "єЧерга" з 12 лютого масштабується на всі пункти пропуску, в яких дозволено перетин кордону пасажирськими автобусами.