АМКУ оштрафував "Нафтогаз" через АЗС друга Медведчука

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" ("НОТ", входить до групи "Нафтогаз") сумарно на 900 тис. грн. за концентрації без дозволу.

Як ідеться в повідомленні АМКУ, згідно з ухваленими 8 лютого рішеннями, комітет наклав на "НОТ" 18 штрафів по 50 тис. грн за концентрацію шляхом отримання в управління понад 50% у:

ТОВ "Глуско Рітейл",

ТОВ "Глуско Україна",

ТОВ "Авіаційна паливна заправна компанія",

ДП "Добробут",

ТОВ "УТН-Центр",

ТОВ "Кершер",

ПП "Трейд Нафта Комплект",

ПП "НРО",

ДП "Блізнєци",

ТОВ "Трансбуд",

ТОВ "Каскад-Агросервіс",

ТОВ "Газ-Груп",

ТОВ "ЮКОН",

ТОВ "Тиса",

ТОВ "Торгово-фінансова компанія "Європа ЛТД",

ТОВ "Л.Б.П.",

ТОВ "Роксолана",

ПП "Каскад".

Паралельно АМКУ видав компанії відповідні дозволи.

Як повідомлялося, у травні 2022 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу мережі АЗС Glusco, яку пов’язували з оточенням Віктора Медведчука, в управління НАК "Нафтогаз України".

Згодом повідомлялося, що АРМА встановило факти систематичного надання недостовірної інформації про доходи від управління активами. Так, АРМА в односторонньому порядку розірвало договір управління мережею АЗС Glusco, яку Кабінет міністрів торік передав до ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг". Однак "Нафтогаз Ойл Трейдинг" оскаржувало це рішення у суді, проте безрезультатно.

У вересні 2023 року Агентство з розшуку та менеджменту активів передало мережу АЗС Glusco в управління "Укрнафті".

Мережа АЗС Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснєфть", яку у 2016 році викупила швейцарська Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. ТОВ "Глуско Україна" раніше стало ексклюзивним постачальником зрідженого газу із заводів російської "Роснєфти" та найбільшим імпортером цього палива в Україну.

Glusco Energy S.A., як і Proton Energy S.A., офіційно належали ізраїльському бізнесмену Нісану Моїсеєву, який визнавав, що є другом Віктора Медведчука – кума президента Росії Владіміра Путіна. Водночас наявність спільного бізнесу із Медведчуком Моїсеєв заперечував.