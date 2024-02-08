Вклади населення у банках зросли за рік на 180 мільярдів

Загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) в українських банках на 1 січня 2024 року становила 1 234,8 мільярда гривень.

За грудень 2023 року цей показник збільшився на 64,6 млрд грн, а за увесь минулий рік – на 183,3 млрд грн,повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок січня 2024 року:

вклади у національній валюті становили 796,4 млрд грн (+41,5 млрд грн за грудень);

вклади в іноземній валюті – 438,4 млрд грн (+23,1 млрд грн за грудень).

"Співвідношення гривневих вкладів до валютних протягом 2023 року майже не змінилося: відповідно 62,2% і 37,8% на початку року проти 64,5% і 35,5% наприкінці", – зауважили у пресслужба Фонду.

При цьому частка ФОП у структурі вкладників на 1 січня 2024 року становила 3,2%, а сума їх вкладів склала 149,9 млрд грн (12,1% від загальної суми вкладів).

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Заступниця директора-розпорядника Фонду Ольга Білай зазначила, що реальний приріст вкладів в банках-учасниках Фонду за 2022 рік склав 150,7 млрд грн.

"У 2023 році ми зафіксували зростання залишків коштів на рахунках фізосіб та ФОП на 183,3 млрд грн (на 142,3 млрд грн в гривні та 40 млрд грн у валюті), з яких лише 15,6 млрд грн пояснюється збільшенням валютного курсу. Отже, за минулий рік вклади населення реально підвищились на 167,7 млрд грн, що на 17 млрд грн більше, ніж у 2022 році", – уточнила Білай.

За її словами, на збільшення суми вкладів цьогоріч впливала, зокрема, дія 100% гарантій за вкладами фізосіб та ФОП, стабільна робота сервісів банків та зменшення обсягу зняття готівки за кордоном за картками українських банків.

Нагадуємо, наразі усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 січня 2024 року в реєстрі учасників Фонду нараховувалося 63 банки.