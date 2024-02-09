Дрони СБУ атакували два нафтопереробні заводи у Краснодарському краї РФ (оновлено)

У Краснодарському краї Росії у ніч проти 9 лютого горів Ільський нафтопереробний завод.

За даними оперативного штабу регіону, пожежа сталася близько 2 годин ночі, передає The Moscow Times.



Зазначається, що до 3-ї години ночі було ліквідовано службами заводу. Повністю пожежу ліквідували тільки до 4-ї ранку.



Як пише Telegram-канал Shot, загоряння сталося внаслідок атаки безпілотника. За попередніми даними, постраждалих немає.

Пізніше джерела "Цензор.НЕТ" повідомили, що удари по НПЗ нанесли безпілотники СБУ. Утім, співрозмовники зазначають про атаку на два заводи у Краснодарському краї – Ільському та Афіпському.

Зазначається, що на Ільському НПЗ було уражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тонн на рік та вартістю $50 млн. Без неї росіяни не зможуть виробляти дизпаливо для військових потреб. Щодо Афіпського НПЗ – БПЛА влучили у завод, наслідки наразі уточнюються.

Ільський та Афіпський НПЗ знаходяться на відстані близько 20 км один від одного.

Ільський завод – експортоорієнтований, випускає бензин газовий стабільний, мазут, дистиляти газового конденсату та високосірчисте дизпаливо. Завод не виробляє автобензини та дизпаливо для внутрішнього ринку.