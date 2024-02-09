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Новини
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Польські фермери вперше блокуватимуть експорт українських товарів залізницею

укрзализныця,зерновоз

Польські фермери з 9 лютого перешкоджатимуть розвантаженню агропродукції з України в пункті пропуску " Хрубешув – Володимир-Волинський".

Про це повідомили у Державній митній службі у Telegram.

"За інформацію від польської сторони, місцеві фермери заявили про намір від сьогодні, з 9 лютого, у пункті пропуску "Хрубешув – Володимир-Волинський" (ст. "Ізов") перешкоджати перевантаженню українських сільськогосподарських товарів із залізничного на автомобільний транспорт і переміщенню їх на термінали по станції Хрубешув", – йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що вантажі інших категорій переміщуватимуться без обмежень.

Як повідомлялося, у межах протестів польські фермери планують заблокувати рух у п’яти пунктах пропуску на кордоні з Україною: три – 9 лютого, ще два – 12 лютого.

Автор: 

кордон (1129) зерно (1868) Польща (2428)


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Топ коментарі
+23
А де люди які називають себе владою- през і шмигаль? Засунули язика в одне місце? Поляки добивають нас так само як рашисти
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09.02.2024 13:38
+20
Пропоную оголосити бойкот усім польским товарам в Україні!
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09.02.2024 14:00
+19
після росії, польща зараз лідер у світі по кількості збитків завданих Україні за останній рік.
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09.02.2024 15:35
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А де люди які називають себе владою- през і шмигаль? Засунули язика в одне місце? Поляки добивають нас так само як рашисти
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09.02.2024 13:38 Відповісти
Пропоную оголосити бойкот усім польским товарам в Україні!
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09.02.2024 14:00 Відповісти
кращє убєй сєбя ап стєну пропонуєш сдохнути з голоду за інтереси зернових баронів, які не повертають експортну виручку в Україну, уйобок?
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10.02.2024 01:16 Відповісти
Сім год мак не родив і голоду не було...
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10.02.2024 07:35 Відповісти
А-а-а, польські фермери про українських агро-баронів? А проти таких самих українських фермерів польскі не виступають? Слава Богу, пояснив хлопче.
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10.02.2024 12:22 Відповісти
так тебе годують ляхи своїм дешевим,паскудним лайном? воно й видно...йди ,пожирач пшеколайна!
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10.02.2024 17:10 Відповісти
ще рельси розберіть..
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09.02.2024 14:10 Відповісти
А нічого, що українці купили продуктів харчування з Польщі на 7 млрд.дол. ?
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09.02.2024 14:14 Відповісти
а нічого шо зернові барони вивезли з України зерна на 15 млрд. дол. а в зворотньому напрямку завезли ***?
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10.02.2024 01:17 Відповісти
Про яких зернових баронів ти тут розпинаєшся? Хмельниччина, Шепетівський район. Господарства мають 80 га, 230 га, 3500 га, 22 га. Не можуть продати пшеницю та кукурудзу - немає відправок. Елеватори і сховища забиті під зав'язку, купа зерна лежить другий рік в рукавах. Не мають грошей погасити торішні кредити і на цьогорічну посівну. Скорочують людей. Дай, підер, контакти зернового барона, хай купить хоч за готівку, хоч в чорну - ***** як, щоб фермери і господарства вижили. В Одесу везти далеко і дорого. Німці хочуть нашого зерна, ****** ляхи не пропускають. А ти найняте ляхами щось там підгавкуєш. ****** в Одесу і там лови "зернових баронів" в порту, дебіл...
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10.02.2024 09:15 Відповісти
імпорт пшениці з України до Польщі зріс у річному численні майже на 17 тисяч відсотків, а кукурудзи-майже на 30 тисяч відсотків.

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/import-zboza-z-ukrainy.html
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10.02.2024 11:52 Відповісти
Все вірно пишеш Анатолій Бученко, ці йолопи можуть тільки підгавкувати і не розуміють що дуже скоро українські фермери просто зникнуть як клас. Або виховують тільки кожен десятий
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10.02.2024 15:02 Відповісти
не вступайте з цим Поліграфом в дискусію, він тут відомий як прокацапсько,а тепер і пропшеко троль
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10.02.2024 17:12 Відповісти
знищення України як держави йде системно з усіх сторін.я так розумію Україну вже поділили.
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09.02.2024 14:43 Відповісти
А чего Военный Вождь молчит ? Как устраивать погром высшего военного руководства - так такой борзый и языкатый , а теперь куда свой язык спрятал ? Взял бы и поехал в Варшаву к Дуде-Туску для решения проблемы , так нет же - ОНО то в Прибалтику ( где нет ни денег , ни оружия ) , то в Уругвай ( а зачем ? ) , то в Аргентину на инаугуцию ихнего клоуна . В Варшаву, Будапешт, Братиславу ОНО бздит показаться , а именно на этих границах и основные логистические проблемы!
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09.02.2024 15:01 Відповісти
після росії, польща зараз лідер у світі по кількості збитків завданих Україні за останній рік.
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09.02.2024 15:35 Відповісти
от тіко не ***** мабуть в Польщі вбили всіх біженців з України, ти ж про це?
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10.02.2024 01:18 Відповісти
Під час війни Польща імпортувала з України кукурудзи більше чим за остатні 50 років...
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10.02.2024 11:54 Відповісти
Ну, то покарайте тих поляків, що купили дешеву і якісну українську кукурудзу замість дорогої і хрінової, але з європейськими дотаціями польської кукурудзи)))
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10.02.2024 17:43 Відповісти
Іуди встромляють ножа у спину
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09.02.2024 16:33 Відповісти
Це ніколи не робилося б без відома і мовчазної згоди влади Польщі в особі Дуди та нового уряду. А ще більш ймовірно, що саме останні виступили ініціаторами і організаторами цієї блокади, а публічно це виставляють так наче фермері самі, а вони до цього не причетні. Ще слід пригадати останні заяви Дуди щодо того, що Україна не зможе звільнити свої території, бо пуйло сильний супротивник. Таке враження, що поляки вже точать зуби на наші землі, щоб відкусити їх, коли ми ослабнемо і знекровимось від свідомого ненадання допомоги дядечком Семом і його європейськими посіпаками.
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09.02.2024 16:44 Відповісти
Вони мріють про укр рабів, які будуть горбатитися на їхніх панів за єврокопійки по 6-7 днів на тиждень, бо з азії особливо не спішать до них гастербайтери. Для цього курвам потрібно просто допомогти куйлу перемогти Україну і тоді мільйони укр рабів ринуться до польщі рятуючись від куйла.
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09.02.2024 17:27 Відповісти
то вони можуть мріяти про що завгодно, але на прикладі Швеції ми бачимо, що країни Європи будуть боротися за цивілізаційно, соціокультурно близьких українців, як потенційних мешканців, і можливо, громадян своїх країн. Бо як виявилося, ці українці дуже схожі цивілізаційно з більшістю націй Європи.
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09.02.2024 17:52 Відповісти
Судячи з ходу твоїх думок, ти не живеш в інформаційному просторі Заходу. Ти звичайний шовіністичний совок, який людей міряє виключно "розміром черепа" чи за кольором шкіри. Тобто ти виїхав із совка, а совок з тебе не виїхав.

До речі, Данія, Швейцарія, Фінляндія, Британія вже заявляли, що укр біженці їм не потрібні, деякі з цих країн вже пропонують кругленьку суму аби здихатися від твоїх "цивілізаційних" братів😁
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09.02.2024 19:02 Відповісти
я тобі вже один раз писав, що ти тупоголовий рагуль. Я тебе так обізвав, бо ти навіть не зрозумів, що я написав. Мабуть, недостатньо нейронних зв'язків. Ти навісив ярлик, а сам то не знаєш, що означає шовінізм і совок. ти такий далекий від цього, що аж немає бажання про це з тобою розмовляти.

І в тебе проблема в тім, що ти на відміну від " шовіністичного совка" не годен читати іноземні засоби інформації. Це перше, Друге - не вистачає знань і досвіду, щоб аналізувати складні сценарії, а не відосики пісюаніста. І по-третє, ти навіть на елементарному рівні не розумієшся в соціально-культурних проблемах тих країн, які написав в своєму коментарі. Крім того, стало зрозуміло, що ти взагалі не вкурив, що робить Швеція, чи та ж Німеччина.
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09.02.2024 19:32 Відповісти
"Тобто ти виїхав із совка, а совок з тебе не виїхав." Мої вітання
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09.02.2024 21:22 Відповісти
піздун кацапо-зеленьский, ти вже прімєкался
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10.02.2024 01:19 Відповісти
макс-куєсос, іди на польський хєр.
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10.02.2024 11:21 Відповісти
А влада взагалі є в польші? Чи вона там така ж тупа і недолуга як і в нас?
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09.02.2024 19:12 Відповісти
так їхня влада все це й організувала! щоб не впустити Україну в ЄС. ви цього так і не зрозуміли?
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10.02.2024 17:13 Відповісти
Ніколи не думав, що може бути лабораторна робота з історії. Це ж вибір Хмельницького. Хто гірший?
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10.02.2024 09:59 Відповісти
А можна, українські поїзди вперше почнуть давити польських фермерів?
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10.02.2024 12:21 Відповісти
Ні, ну це вже цирк, друзі поляки. Це вже, хай Боже милує, смішно...

" Может мы обидели кого-то зря
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К новым приключениям спешим друзья
Эй прибавь-ка ходу машинист... "
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10.02.2024 22:25 Відповісти

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