Польські фермери вперше блокуватимуть експорт українських товарів залізницею
Польські фермери з 9 лютого перешкоджатимуть розвантаженню агропродукції з України в пункті пропуску " Хрубешув – Володимир-Волинський".
Про це повідомили у Державній митній службі у Telegram.
"За інформацію від польської сторони, місцеві фермери заявили про намір від сьогодні, з 9 лютого, у пункті пропуску "Хрубешув – Володимир-Волинський" (ст. "Ізов") перешкоджати перевантаженню українських сільськогосподарських товарів із залізничного на автомобільний транспорт і переміщенню їх на термінали по станції Хрубешув", – йдеться у повідомленні.
Водночас зазначається, що вантажі інших категорій переміщуватимуться без обмежень.
Як повідомлялося, у межах протестів польські фермери планують заблокувати рух у п’яти пунктах пропуску на кордоні з Україною: три – 9 лютого, ще два – 12 лютого.
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https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/import-zboza-z-ukrainy.html
До речі, Данія, Швейцарія, Фінляндія, Британія вже заявляли, що укр біженці їм не потрібні, деякі з цих країн вже пропонують кругленьку суму аби здихатися від твоїх "цивілізаційних" братів😁
І в тебе проблема в тім, що ти на відміну від " шовіністичного совка" не годен читати іноземні засоби інформації. Це перше, Друге - не вистачає знань і досвіду, щоб аналізувати складні сценарії, а не відосики пісюаніста. І по-третє, ти навіть на елементарному рівні не розумієшся в соціально-культурних проблемах тих країн, які написав в своєму коментарі. Крім того, стало зрозуміло, що ти взагалі не вкурив, що робить Швеція, чи та ж Німеччина.
" Может мы обидели кого-то зря
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