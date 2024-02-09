Кувейт відкрив ринок для української риби

Українські підприємці відтепер зможуть експортувати рибу та рибні продукти на ринок Кувейту.

Про це повідомили у Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що це вже другий зовнішній ринок для українських експортерів, який МЗС та Держпродспоживслужба спільно відкривають цього року. Першим був китайський для виробників меду.

"Продовжуємо роботу спільно з командою МЗС на міжнародній арені, а саме відкриття нових ринків збуту для української продукції. В пріоритеті – відкриття ринків країн Азії та Північної Америки", – зазначив голова відомства Сергій Ткачук.

Погоджена форма Сертифікату здоров’я на експорт морських та річкових тварин, а також прдуктів з них із України до Кувейту оприлюднена на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби в розділі "Міжнародне співробітництво".