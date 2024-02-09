Мінагрополітики не очікує збільшення посівних площ цієї весни

Україна очікує, що посівні площі навесні 2024 року будуть такими самими, як і минулого року, хоча за найгіршого сценарію вони можуть трохи зменшитися.

Про це заявив міністр сільського господарства Микола Сольський в інтерв'ю Reuters.

"Я не очікую кардинальних змін щодо посівних площ. Якщо посівні площі будуть меншими, то це буде дуже незначне зменшення", – сказав Сольський.

Усього українські аграрії під урожай 2023 року посіяли 12,75 млн га ярих культур, у тому числі 5,7 млн га різних зернових.

Посівні площі становили 4 млн га кукурудзи, 5,3 млн га соняшнику і 1,78 млн га сої.

Сольський зазначив, що минулої осені аграрії засіяли меншу площу озимої пшениці через погану погоду, і це може змусити їх збільшити посівні площі ярої пшениці. Минулого року в Україні було посіяно 280 тис. га ярої пшениці.

Україна під урожай 2024 року посіяла 4,2 млн га озимої пшениці проти близько 4,4 млн га роком раніше.

"Збільшення загальної посівної площі однозначно не буде. Я визнаю її скорочення, і відразу виникає питання, що тоді сіяти? У нас тільки три варіанти – соняшник, соя і кукурудза", – сказав міністр.

За його словами, фермери намагатимуться збільшити посівні площі сої, але серйозною перешкодою може стати брак високоякісного насіння сої. Сольський також зазначив, що порівняно низькі ціни на насіння соняшнику та обов’язкова сівозміна не дозволять у майбутньому збільшити посівні площі соняшнику.

Україна в урожаї 2023 року зібрала близько 28,7 млн тонн кукурудзи, обмолочивши майже 91% посівних площ. Частина кукурудзи досі залишається незібраною на полях.

Сольський зазначив, що брак коштів у фермерів через війну та труднощі з експортом змусили їх економити та використовувати насіння пшениці нижчої якості.

За його словами, озима пшениця поки що пережила зиму без серйозних пошкоджень, але якість майбутнього врожаю невідома.

"Є одна проблема – мені здається, що насіння у нас стає все гірше і гірше. Мені здається, що фермери економлять на насінні озимої пшениці, і це одна з причин гіршої якості пшениці", – сказав Сольський.

До повномасштабного вторгнення Росії Україна була четвертим у світі постачальником зерна, а у вартісному вираженні цей товар становив половину всього українського експорту.

Раніше повідомлялося, що Міністерство сільського господарства США (USDA) підвищило прогноз експорту пшениці з України у 2023/2024 маркетинговому році (МР, вересень 2023 – серпень 2024) на 1 млн тонн – до 15 млн тонн, фуражного зерна 2,2 млн тонн – до 25,37 млн тонн.