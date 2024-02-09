Членство в ЄС: Кабмін затвердив план виконання рекомендацій Єврокомісії

Кабінет Міністрів затвердив План заходів із виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у звіті про прогрес України в межах Пакета розширення Європейського Союзу.

"Це всеохоплюючий документ на понад сто сторінок, покликаний структурувати та обʼєднати зусилля органів влади як для виконання рекомендацій Єврокомісії, які ми отримали у листопаді 2023 року в межах Пакета розширення ЄС, так і для якнайшвидшої підготовки та ефективної участі у переговорному процесі зі вступу України до Євросоюзу", – зазначила віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Документ визначає більше 350 заходів щодо виконання політичних рекомендацій Єврокомісії, а також ключових рекомендацій за усіма переговорними розділами відповідно до кластерного підходу, строки їх виконання, відповідальних органів державної влади та алгоритм моніторингу реалізації положень плану.

"Ми маємо на меті продовжувати динамічний темп на шляху до членства в ЄС, тому йдемо на крок вперед, адже План заходів сформовано з урахуванням того, що Європейська Комісія здійснюватиме оцінку прогресу України в межах Пакета розширення ЄС за період з червня 2023 року по червень 2024 року. Маємо бути готові заздалегідь", – наголосила Стефанішина.

Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України – документом, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС.

Нагадаємо, 14 грудня 2023 року президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Єврорада ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС.