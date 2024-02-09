У проблемного "Київмісьбуду" з’явився новий керівник

Наглядова рада ПрАТ "ХК "Київміськбуд" призначила на посаду голови правління – президента компанії Василя Олійника.

Згідно із повідомленням на сайті компанії, Олійник працює у будівельний галузі 43 роки.

З 2011 року він очолював компанію "Столичні будтехнології", а з 2018 року – великого генпідряднка "Спецбуд-моноліт". Із 24 січня 2024 року призначений на посаду віцепрезидента "Київміськбуду" та став членом правління компанії.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року колишній президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір, який був відсторонений від виконання обов’язків з липня минулого року, вирішив звільнитися.

Раніше журналісти виявили, що на виведеній землі з "Київміськбуду" у Козині бізнес-оточення та родичі Кушніра збудували закрите котеджне містечко. Вартість зведених там будинків оцінили у понад $3 млн.

Також журналісти з’ясували, що компанія дружини Кушніра у 2019-2020 роках придбала французьку фірму, на яку оформлена вілла на Лазуровому узбережжі орієнтовною вартістю у 20 млн євро.

Крім того, стало відомо, що у травні 2023 року очільник "Київміськбуду" разом зі своєю дружиною Оксаною підкорив Еверест. При цьому право виїжджати з України під час війни Кушнір отримав завдяки довідці про інвалідність. Підйом на вершину подружжю обійшовся у $150 тис. А сам Кушнір за час повномасштабної війни пробув за кордоном близько восьми місяців.

Наразі у "Київміськбуд" на стадії зведення майже 1,5 млн кв.м житла – 22 житлових комплекси на понад 100 будинків різного ступеню готовності. Водночас на більшості будівельних майданчиків "Київміськбуду" тривалий час не ведуться роботи, а для їх добудови компанії просить у влади Києів мільярди гривень з міського бюджету.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Чи дасть влада "Київміськбуду" гроші на добудову заморожених ЖК?