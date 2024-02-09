Забудовник Хмельницький продає ще одну будівлю у UNIT.City

Антимонопольний комітет дозволив кіпрській компанії Cliff Capital Growth Fund Vcic Ltd придбати понад 50% у ТОВ "Юніт В04".

Відповідне рішення АМКУ ухвалив 8 лютого, повідомляється на сайті комітету.

За даними YouControl, бенефіціаром Cliff Capital Growth Fund Vcic Ltd є зареєстрований на Кіпрі Олександр Пилипенко – засновником, головний акціонер та президент групи "Ковальска".

ТОВ "Юніт В04" наразі у рівних частках належить вищевказаній кіпрській компанії Пилипенка та ТОВ "Юніт Холдінгс" підприємця Василя Хмельницького.

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Зауважимо, що Антимонопольний комітет у квітні 2021 року вже надавав дозвіл кіпрській Cliff Capital Growth Fund VCIC Ltd на придбання понад 50% у статутному капіталі ТОВ "Юніт В06" та ТОВ "Юніт В04". Тоді компанії Хмельницького належало по 90% у ТОВ "Юніт В06" та ТОВ "Юніт В04".

Однак у червні 2022 року дозвіл на придбання ТОВ "Юніт В06" вже отримала фірма родичів власника групи компаній NEQSOL Holding Насіба Гасанова, який офіційно є бенефіціаром українського оператора мобільного зв'язку "Vodafone Україна".

Корпус B06 планувалося ввести в експлуатацію в 2022 році. Партнером UNIT.City у проєкті будівництва виступила ПБГ "Ковальська". В цілому ПБГ заявляла про намір вкласти $70 млн у будівництво п’яти бізнес-центрів в UNIT.City – B01, B02, B03, B04, B06.

Згідно з інформацією на сайті проектного бюро AIMM, офісна площа будівлі B06 становить 8 тис. кв. м.

Як повідомлялося, у квітні 2021 року АМКУ надав дозвіл компанії Cliff Capital Growth Fund Vcic Ltd (Кіпр), пов'язаній з ПБГ "Ковальська", придбавши будівельні корпуси B04 і B06 інноваційного парку UNIT.City в Києві.

Артем і Раміз Гасанови у 2020 році отримали рішення АМКУ на придбання 100% ТОВ "Сітон Груп" (раніше – ТОВ "Сітронікс Телеком Солюшнс України"), що надається на українському ринку послуг з технологічних рішень, СКС, мереж та експертів з оптимізації ІТ .