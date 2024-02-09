Угорські фермери також влаштували протест біля кордону з Україною

Угорські фермери у п’ятницю, 9 лютого, провели акцію протесту поблизу пункту пропуску "Захонь" на кордоні з Україною.

Демонстрацію організували Асоціація спілок угорських фермерів і фермерських кооперативів та Національна сільськогосподарська палата, передає "Європейська правда" із посиланням на угорське видання Világgazdaság.

Місцеві фермери виступають проти пропозиції Єврокомісії продовжити безмитний імпорт аграрної продукції з України ще на рік.

Угорські аграрії наполягають, що продукти, які надходять з-за меж Європейського Союзу, повинні підпорядковуватися тим самим правилам, яких дотримуються фермери ЄС, і Брюссель повинен захистити інтереси своїх власних фермерів, "а не намагатися знищити європейське село своїми заходами".

Протестувальники також заявляють, що Україна експортує ГМО-продукти, і вони виступають проти цього. Вони переконані, що "Україна може зруйнувати європейське сільське господарство", а багато виробників та продуктів харчування в ЄС можуть збанкрутувати через надходження українських товарів.

Водночас речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що угорська сторона завчасно надала їм інформацію про акцію фермерів. Він додав, що за даними угорських прикордонників, рух для вантажівок не блокували.

Як повідомлялося, у п’ятницю також розпочалися акції протесту польських фермерів, які блокують рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин" на українсько-польському кордоні.

Формально причиною для блокування стала пропозиція Єврокомісії про продовження ще на рік повного відкриття ринку ЄС для української продукції, в тому числі аграрної.

Акцію протесту вже підтримав міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, який заявив, що фермери мають право вимагати обмеження аграрного імпорту з України, проте закликав протестувальників призупинити блокування кордону.