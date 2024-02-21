Уряд Польщі веде переговори з фермерами та профспілками для розблокування кордону, – Дуда

Польський уряд веде переговори з фермерами, а також профспілками для розблокування руху на українсько-польському кордоні.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Українське Радіо.

"Я знаю, що зараз відбуваються переговори між польським урядом і фермерами, а також профспілками для того, щоб розблокувати кордони, щоб зробити це можливим. Але це блокування кордону – не є рішенням польського уряду, це не рішення жодної польської влади. Це просто рішення ухвалене фермерами, фермерськими організаціями", – сказав він в інтерв’ю виданню.

Також президент Польщі зазначив: "Ці протести на даний момент, можна сказати, прокотилися практично всім Євросоюзом. Простіше кажучи, фермери бояться величезного напливу української сільськогосподарської продукції на ринки країн ЄС... Вони вимагають, щоб Європейський Союз на рівні Брюсселя врегулював це питання. І переговори з цього приводу зараз ведуться і тривають".

За словами Дуди, проблема напливу українського продовольства розпочалася ще раніше.

"Вона почалася через російську агресію проти України. Тому що давайте пам'ятати, що у всьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший. Якби не було російської агресії проти України, то цієї проблеми не виникло б взагалі". Проблема в тому, що Росія напала на Україну", – наголосив президент Польщі.

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Як повідомлялося, за даними Держприкордонслужби України, польські протестувальники 20 лютого розпочали більш жорстке обмеження руху транспорту на кордоні з Україною.

Зокрема, на низці пунктів пропуску польські фермери повністю блокували рух вантажівок, а поблизу пунктів "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська" планували на кілька годин обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках.