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Новини
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Уряд Польщі веде переговори з фермерами та профспілками для розблокування кордону, – Дуда

дуда

Польський уряд веде переговори з фермерами, а також профспілками для розблокування руху на українсько-польському кордоні.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Українське Радіо.

"Я знаю, що зараз відбуваються переговори між польським урядом і фермерами, а також профспілками для того, щоб розблокувати кордони, щоб зробити це можливим. Але це блокування кордону – не є рішенням польського уряду, це не рішення жодної польської влади. Це просто рішення ухвалене фермерами, фермерськими організаціями", – сказав він в інтерв’ю виданню.

Також президент Польщі зазначив: "Ці протести на даний момент, можна сказати, прокотилися практично всім Євросоюзом. Простіше кажучи, фермери бояться величезного напливу української сільськогосподарської продукції на ринки країн ЄС... Вони вимагають, щоб Європейський Союз на рівні Брюсселя врегулював це питання. І переговори з цього приводу зараз ведуться і тривають".

За словами Дуди, проблема напливу українського продовольства розпочалася ще раніше.

"Вона почалася через російську агресію проти України. Тому що давайте пам'ятати, що у всьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший. Якби не було російської агресії проти України, то цієї проблеми не виникло б взагалі". Проблема в тому, що Росія напала на Україну", – наголосив президент Польщі.

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Як повідомлялося, за даними Держприкордонслужби України, польські протестувальники 20 лютого розпочали більш жорстке обмеження руху транспорту на кордоні з Україною.

Зокрема, на низці пунктів пропуску польські фермери повністю блокували рух вантажівок, а поблизу пунктів "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська" планували на кілька годин обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках.

Автор: 

кордон (1130) Польща (2430) Дуда Анджей (25)


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Топ коментарі
+3
Купуючи польські товари і продукти ти підтримуєш поляків, які блокують кордон для українців!

Не купуйте польські товари ! Бойкот !

Заборонити ввіз в Україну всіх польських продуктів і товарів!
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21.02.2024 09:57
+3
Кароче правительство Польши самоустранилось от обязанностей наведения элементарного порядка на территрии Польши. Я не против протестов и митингов. Но блокировать автоддороги и границу-это прямое нарушение закона Польши и ЕС. А если завтра Украина так-же заблокирует нефтепровод в ЕС? Ведь это будет так-же незаконно
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21.02.2024 09:59
+2
https://www.youtube.com/watch?v=Vg8fLiISflw Україна ЗНАЙШЛА ВИХІД❗ Як блокада кордону "вдарить" по Польщі? | МАРКЕР ПОДІЙ


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Україна повинна терміново заборонити ввіз в Україну будь яких товарів!
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21.02.2024 10:11
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Купуючи польські товари і продукти ти підтримуєш поляків, які блокують кордон для українців!

Не купуйте польські товари ! Бойкот !

Заборонити ввіз в Україну всіх польських продуктів і товарів!
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21.02.2024 09:57 Відповісти
Кароче правительство Польши самоустранилось от обязанностей наведения элементарного порядка на территрии Польши. Я не против протестов и митингов. Но блокировать автоддороги и границу-это прямое нарушение закона Польши и ЕС. А если завтра Украина так-же заблокирует нефтепровод в ЕС? Ведь это будет так-же незаконно
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21.02.2024 09:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Vg8fLiISflw Україна ЗНАЙШЛА ВИХІД❗ Як блокада кордону "вдарить" по Польщі? | МАРКЕР ПОДІЙ


================================
Україна повинна терміново заборонити ввіз в Україну будь яких товарів!
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21.02.2024 10:11 Відповісти
Я думав, що тільки в Україні в уряді заторможені, тому що ЗЕбануті на всю свою пусту голову. Думав, дно досягли. З 19 року. Але знизу постукав Дуда.
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21.02.2024 10:20 Відповісти
Польський міністр сьогодні заявив, що вони хочуть заборонити ввезення в Польщу всієї агропродукції!
Доки наші будуть пускати в Україну польське гівно ?! У нас є влада в Україні ?!
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21.02.2024 10:33 Відповісти
Їй ніколи за піздінгом
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21.02.2024 11:20 Відповісти
Ну а як-жеж, звичайно є. Всим керуе ж...ОПа найвеличнішого, і її хозяїн д,Ермак, агент фсб Козир. І всьому цьому ЗЕбанутому збіговиську надзвичайно вигідні всі ці сварки з нашими сосідами. Якраз під шумок вся ця ЗЕбанута зграя шакалів краде, як в останній раз, щоб і їхнім правнукам хватило.
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21.02.2024 12:31 Відповісти
Але польскький уряд за Польщу.
А наш за свій рейтинг.
Горе нам при такому керівництві
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21.02.2024 11:29 Відповісти
Демократія річ недосконала,але нічого кращого людство не придумало - сказав Черчіль.Авторитаризм річ взагалі паскудна і самовбивча,але не під час війни.Порядок б"є клас - є такий футбольний термін,і диктатура б"є демократію це вже коли війна.На Січі козаки пили,гуляли,старшина не старшина - на всіх плювати,але коли в похід - за непослух найменший - смерть...
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21.02.2024 12:56 Відповісти
не пийте Żubrówka, не запивайте поляцькими соками, та не заїдайте поляцкими паштетами!
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21.02.2024 15:39 Відповісти

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