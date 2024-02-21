Зеленський записав відеозвернення у відповідь на блокаду кордону з Польщею

Влада України найближчим часом має ухвалити рішення у відповідь на блокування пунктів пропуску на кордоні польськими фермерами. У найближчі дні українські урядовці мають вирушити на кордон для переговорів.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у своєму офіційному аканті в Telegram за підсумками селекторної наради.

"Провів селектор. Сьогодні, окрім щоденних тем, – блокування на польському кордоні. З урядовцями – віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, міністрами Дмитром Кулебою, Олександром Кубраковим, Миколою Сольським – детально розібрали ситуацію та визначили наші наступні кроки. Вони будуть дуже швидко", – написав Зеленський.

Згодом президент оприлюднив відеозвернення із закликом до польського уряду провести зустріч для вирішення проблеми біля держкордону.

"Я хочу звернутися до уряду Польщі – до пана премʼєр-міністра Туска та міністрів. Я доручив нашому уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами. Глава уряду України, увесь наш уряд від логістики до аграрного сектора і, звичайно, міністр оборони України, бо ця блокада на кордоні, на жаль, додає загроз і для постачання зброї нашим хлопцям на фронт. І я прошу тебе, Дональде, пане премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону", – сказав Зеленський.

Він додав, що готовий особисто взяти участь у цій зустрічі, а також закликав Єврокомісію спрямувати свого представника.

Водночас Зеленський визнав, що проблема блокування українсько-польського кордону триває багато місяців і зараз настав час активізувати політичний діалог для її вирішення.

"Ця історія з аграрною торгівлею тягнеться далеко не перший день, а багато місяців. Багато що сталося за цей час. Але всі бачать, що в ситуації досі значно більше політики, ніж економіки. І тільки в Москві зараз радіють. І коли наші українські водії стоять заблоковані на польських дорогах, це говорить про те, що політикам варто активізувати справжній діалог. На всіх рівнях", – додав Зеленський.

Читайте також: Блокування кордону: Близько 2500 вантажівок чекають у чергах на кордоні Польщі

Як повідомлялося, за даними Держприкордонслужби України, польські протестувальники 20 лютого посилили блокування руху транспорту на кордоні з Україною.

Зокрема, на низці пунктів пропуску польські фермери повністю блокували рух вантажівок, а поблизу пунктів "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська" на кілька годин обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках.

Станом на 21 лютого на жодному пункті пропуску з Польщею немає вільного руху вантажівок, український та польський уряди продовжують перемовини, які поки що не дали результатів.