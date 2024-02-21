В Україні почали знижуватися ціни на цибулю

Українські фермери на поточному тижні почали розпродавати цибулю зі сховищ, внаслідок чого ціна на цибулю вперше з початку поточного року почала знижуватися.

Так, сьогодні ріпчаста цибуля надходить у продаж по 8-14 грн/кг ($0,21-0,36/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше, пише EastFruit.

"Якщо тижнем раніше багато фермерів ще утримувалися від реалізації ріпчастої цибулі, сподіваючись на підвищення відпускних цін, то вже поточного тижня господарства вирішили почати продаж наявних запасів. Приступити до активної реалізації наявних запасів цибулі виробники змушені через поступове зниження якості цієї продукції", – сказано в повідомленні.

Українські фермери та оптові компанії останніми днями постійно повідомляють про те, що цибуля в сховищах швидко псується, і продавати таку продукцію з кожним днем стає все важче.

У ситуації, що склалася, власники якісної цибулі ухвалили рішення зовсім відмовитися від продажів і заявили про свій намір відновити реалізацію не раніше середини березня поточного року.

В аналогічний період минулого року ріпчаста цибуля в Україні надходила в продаж у середньому в 3,6 раза дорожче, ніж сьогодні.

Раніше повідомлялося, що Україна відновила експорт цибулі до ЄС.