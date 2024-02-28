Україна вийшла з угоди СНД про регулювання реклами
Кабінет Міністрів схвалив вихід України з угоди про співпрацю держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у сфері регулювання рекламної діяльності.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.
"Здійснено вихід України з угоди про співробітництво держав-учасниць СНД у сфері регулювання рекламної діяльності, вчиненої 19 грудня 2003 року в Москві", – заявив Мельничук.
Раніше повідомлялося, що Україна вийшла з трьох угод СНД: з угоди про співробітництво в боротьбі зі зростанням захворюваності на цукровий діабет, з угоди про принципи та порядок виконання військових перевезень та з угоди про профілактику йод-дефіцитних станів серед населення.
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