Суд продовжив арешт Коломойському та зменшив заставу до 2,4 мільярда

Шевченківський районний суд Києва продовжив тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського ще на два місяці – до 25 квітня. Також суд зменшив йому розмір застави – до 2,4 млрд грн.

Про це повідомив адвокат Олександр Лисак, передає Суспільне.

За його словами, Коломойський не вноситиме заставу. Також адвокати просили про негайне медичне обстеження для бізнесмена.

"Продовжили тримання під вартою на два місяці до 25 квітня. Заставу зменшили до 2,4 мільярдів гривень. Ігор Валерійович не вноситиме заставу. Також суд виніс окреме рішення. Зазначив, щоб прокурор провів належне медичне обстеження. Поклав цей обов'язок на прокурора", – сказав адвокат.

Як повідомлялося, Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами "Приватбанку". Йому оголосили кілька підозр за різними епізодами.

Зокрема, НАБУ повідомило Коломойському та та п'ятьом його колишнім топменеджерам про підозру у заволодінні коштами "Приватбанку" на суму понад 9,2 млрд грн. Однак Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження у справі НАБУ щодо Коломойського через завершення строків досудового слідства, пославшись на "правки Лозового".

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Водночас Служба безпеки України оголосила йому підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 (шахрайство), ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Правоохоронці встановили, що бізнесмен упродовж 2013-2020 років легалізував понад 0,5 млрд грн шляхом їх виведення за кордон. При цьому він використовував інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Крім того, у період з 2013 до 2014 року Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього він створив злочинне угруповання, до складу якого входили співробітники банку, в якому він був засновником і акціонером, повідомляли в СБУ.