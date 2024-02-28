Винуватці мають відшкодувати збитки за розсипане зерно у Польщі, – Мінагрополітики

Відшкодовувати збитки за висипане з вагонів та автотранспорту українське зерно у Польщі має винувата сторона.

Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Інтерфакс-Україна.



"Пошкодження приватної власності є однозначним правопорушенням", – наголосив він.



Урядовець додав, що Україна отримала підтвердження про порушення польськими правоохоронними органами відповідних справ щодо всіх актів знищення української продукції.



Водночас Висоцький наголосив, що сплатити компенсацію зобов'язаний той, хто завдав шкоди. Звичайно, це можливо тільки за результатами судового розгляду або добровільно.



"Ми ж говоримо про судовий розгляд. Ми сподіваємося на максимально стислий термін розгляду справ і передачу їх до суду. Розраховуємо на справедливість і фіксацію того, що необхідна повна компенсація збитків тими, хто їх завдав", – пояснив він.



Заступник міністра нагадав, що це нормальна практика у правових та демократичних державах.



"Ненормально завдавати шкоди. Але якщо є факт, то, звичайно, що компенсація має бути повністю покрита винуватою стороною", – резюмував Висоцький.

Як повідомлялося, у ніч проти 25 лютого на польській залізничній станції "Котомеж" з восьми піввагонів було висипано 160 тонн українського зерна, яке слідувало транзитом через Польщу до порту Гданськ. Звідти воно мало вирушити до інших країн. Це вже четвертий випадок зернового вандалізму у Польщі.

А вранці 24 лютого на польській залізничній станції "Дорогуськ" невідомі пошкодили вантажні вагони та висипали боби.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

За даними Держприкордонслужби України, 20 лютого польські протестувальники посилили блокування руху транспорту на кордоні з Україною.

Зокрема, на низці пунктів пропуску польські фермери повністю блокували рух вантажівок, а поблизу пунктів "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська" на кілька годин обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу