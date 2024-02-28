Фонд держмайна вп’яте виставив на продаж Білгород-Дністровський порт

Фонд державного майна знову виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс держпідприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт".

Аукціон з приватизації порту призначено на 21 березня, стартова ціна активу становить 183,95 млн грн, свідчать дані у системі "Prozorri.Продажі".

Підприємство спеціалізується на перевантажені лісних вантажів, мінеральних добрив, залізорудних окатків, металопродукції та зернових вантажів. До складу лоту входить 9 суден портового флоту, 47 одиниць автомобільного та 4 одиниці залізничного транспорту.

На балансі держпідприємства, розташованого на території площею 64,4 га, також обліковується 18 портальних кранів та спеціальна техніка: 41 автонавантажувач, 4 екскаватори, 3 бульдозери, кран напневмоходу, компресор.

Фото: ФДМУ Білгород-Дністровський порт виставили на приватизацію

Попередні спроби продати Білгород-Дністровський порт були невдалими

Нагадаємо, перший аукціон із продажу Білгород-Дністровського морського порту, призначений на 3 березня 2023 року, зі стартовою ціною 187,57 млн грн визнали таким, що не відбувся. Пізніше, стартову ціну порту знизили вдвічі – до 92,46 млн грн.

13 березня того ж року ФДМУ провів повторний приватизаційний онлайн-аукціон з продажу Білгород-Дністровського порту, переможцем якого із пропозицією 264,12 млн грн стало ТОВ "Укрдонінвест" бізнесмена Віталія Кропачова, однак він відмовився від купівлі порту на етапі узгодження умов договору купівлі-продажу.

Заплановані на 14 червня та 7 серпня 2023 року аукціони із продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту також не відбулися через відсутність учасників.

ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" спеціалізується на перевалці лісових вантажів, мінеральних добрив, залізорудних котунів, металопродукції та зернових вантажів. Основним видом його діяльності, згідно зі статутом, є допоміжне обслуговування водного транспорту.

З 1 квітня 2022 року Білгород-Дністровський морський порт використовується як логістичний центр для портів на Дунаї. Порт приймає вантажі на автомобілях і відправляє їх у вагонах. З травня того ж року підприємство розпочало відвантаження зернових, перевалку залізорудних котунів та перевантаження металопродукції.