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Новини
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Фонд держмайна вп’яте виставив на продаж Білгород-Дністровський порт

Білгород-Дністровський порт

Фонд державного майна знову виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс держпідприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт".

Аукціон з приватизації порту призначено на 21 березня, стартова ціна активу становить 183,95 млн грн, свідчать дані у системі "Prozorri.Продажі".

Підприємство спеціалізується на перевантажені лісних вантажів, мінеральних добрив, залізорудних окатків, металопродукції та зернових вантажів. До складу лоту входить 9 суден портового флоту, 47 одиниць автомобільного та 4 одиниці залізничного транспорту.

На балансі держпідприємства, розташованого на території площею 64,4 га, також обліковується 18 портальних кранів та спеціальна техніка: 41 автонавантажувач, 4 екскаватори, 3 бульдозери, кран напневмоходу, компресор.

Білгород-Дністровський порт виставили на приватизацію
Фото: ФДМУ
Білгород-Дністровський порт виставили на приватизацію

Попередні спроби продати Білгород-Дністровський порт були невдалими

Нагадаємо, перший аукціон із продажу Білгород-Дністровського морського порту, призначений на 3 березня 2023 року, зі стартовою ціною 187,57 млн грн визнали таким, що не відбувся. Пізніше, стартову ціну порту знизили вдвічі – до 92,46 млн грн.

13 березня того ж року ФДМУ провів повторний приватизаційний онлайн-аукціон з продажу Білгород-Дністровського порту, переможцем якого із пропозицією 264,12 млн грн стало ТОВ "Укрдонінвест" бізнесмена Віталія Кропачова, однак він відмовився від купівлі порту на етапі узгодження умов договору купівлі-продажу.

Заплановані на 14 червня та 7 серпня 2023 року аукціони із продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту також не відбулися через відсутність учасників.

ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" спеціалізується на перевалці лісових вантажів, мінеральних добрив, залізорудних котунів, металопродукції та зернових вантажів. Основним видом його діяльності, згідно зі статутом, є допоміжне обслуговування водного транспорту.

З 1 квітня 2022 року Білгород-Дністровський морський порт використовується як логістичний центр для портів на Дунаї. Порт приймає вантажі на автомобілях і відправляє їх у вагонах. З травня того ж року підприємство розпочало відвантаження зернових, перевалку залізорудних котунів та перевантаження металопродукції.

Автор: 

порт (1395) приватизація (1348) Білгород-Дністровський (20) ФДМУ (1366)


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Топ коментарі
+5
А зеленим все не терпиться поки при владі розпродати все а гроші по офшорах поховати
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28.02.2024 20:10
+4
Мабуть хочуть щоб хтось прокацапський купив, кацапи цим місцем на карті давно марять
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28.02.2024 20:26
+2
Прямо у них, мабуть, терпець увірвався…
Невже Конституційні повноваження, спливли уже??
Щось там, не просто…
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28.02.2024 19:53
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Прямо у них, мабуть, терпець увірвався…
Невже Конституційні повноваження, спливли уже??
Щось там, не просто…
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28.02.2024 19:53 Відповісти
А зеленим все не терпиться поки при владі розпродати все а гроші по офшорах поховати
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28.02.2024 20:10 Відповісти
уже фонд держмайна повальные увольнения сотрудников начал. я так понимаю следы начали заметать
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28.02.2024 20:13 Відповісти
А на кой там такое количество сотрудников? Да еще и во время войны, когда покупателей на украинские активы нет.
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28.02.2024 20:19 Відповісти
Мабуть хочуть щоб хтось прокацапський купив, кацапи цим місцем на карті давно марять
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28.02.2024 20:26 Відповісти
Ще 2-3 місяця можна гроші красти !
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28.02.2024 21:10 Відповісти
Деріпаска,абрамовіч?
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29.02.2024 00:42 Відповісти
Цікаво хто купить. Хто вирішить інвестувати кошти в нашу економіку після низки розправ над бізнесом в нашій країні. https://debaty.sumy.ua/news/parimatch-soobshhayut-o-blokirovke-250-mln-grn-na-schetah-iz-za-sanktsij
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29.02.2024 01:04 Відповісти
Какая дурь!? Во время войны! Это 25 лет назад стоило делать. И по цене ликвидной. И отсрочкой налога с прибыли на год или два. Так и проводят реформы. Спросите у Бальцеровича или электрика. Ушел поезд--- с третьего путю на воркутю!
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29.02.2024 10:08 Відповісти

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