Експорт російського дизпалива морем впав у лютому на 20%

У лютому 2024 року обсяги відвантаження дизпального й газойлю з російських портів впали на 19%, до 3,79 млн тонн. Добовий експорт відносно січня скоротився на 14%, до 975 тис. барелів на день.

Про це свідчать дані Консалтингової групи "А-95", передає enkorr.

Скорочення лютневого експорту частково зумовлено високою базою порівняння. Після зняття осінньої заборони на експорт російські нафтові компанії відвантажували великі обсяги палива, позбавляючись надлишків на внутрішньому ринку.

Але певну роль у зменшенні морських відвантажень зіграли чисельні атаки українських БпЛа на російські НПЗ в січні й лютому.

У лютому більшість західних російських портів зменшили обсяги відвантаження дистилятів. Зокрема найбільший дизельний термінал у Приморську скоротив експорт з 2,21 млн тонн, до 1,72 млн тонн. Постачання з Новоросійську зменшилися з 893 тис. тонн, до 686 тис. тонн.

Основні обсяги дизпального на чорноморський термінал потрапляють через південний продуктопровід "Транснефтепродукт", до якого під’єднані саратовський і сизранський НПЗ "Роснефті" й волгоградський НПЗ "Лукойлу".

Також через Новоросійськ відвантажуються експортні обсяги афіпського НПЗ. Перевалка дистилятів на терміналі "Туапсе" скоротилися з 410 тис. тонн, до 180 тис. тонн, що могло бути спричинено січневою атакою на туапсинський НПЗ.

У лютому відвантаження газойлю не здійснювалися з терміналів Усть-Луги, тоді як у січні на експорт звідти було відправлено 95 тис. тонн продукту.

Атаки на російські НПЗ

Нагадаємо, 21 січня був атакований газопереробний комплекс "Новатек Усть-Луга", розташований в Фінській затоці. Виробництво газойлю тут було відновлено лише три тижні потому, 11 лютого.

У ніч на 25 січня було уражено первинну установку переробки нафти на туапсинському НПЗ "Роснефті".

Лютнева серія атак почалася з волгоградського НПЗ "Лукойлу", на якому 3 лютого була виведена з ладу установка первинної переробки нафти. Врешті, 9 лютого різної ступені ушкоджень зазнали потужності ільського НПЗ й афіпського НПЗ, обидва розташовані в Краснодарському краї.