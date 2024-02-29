"Укрпошта" продаватиме ліки ще у шести областях

Пілотний проєкт "Укрпошта. Аптека" розширюють на прифронтові Запоріжжя, Миколаївщину, Харківщину, Херсонщину, Чернігівщину та всю Сумщину.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Раніше проєкт запрацював у Донецькій та окремих районах Сумської області. Компанія вже почала приймати перші замовлення та доставляти ліки клієнтам.

"Вже за декілька днів після запуску пілотного проєкту "Укрпошта. Аптека" на Донеччині та в деяких прикордонних районах Сумщини ми почали отримувати звернення й з інших прифронтових областей країни, де теж є проблеми з доступом до основних лікарських засобів. Ми протестували процеси та ухвалили рішення масштабувати пілотний проєкт, усвідомлюючи його вагомість для українців", – зазначив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Як нагадали у компанії, проєкт передусім спрямований на те, щоб в українців була можливість отримати:

доступ до аптек, передусім у населених пунктах, де ті відсутні або зруйновані за час повномасштабної війни;

доступ до ліків, зокрема тих, яких може не бути в найближчій аптеці;

медикаменти за доступними цінами, бо та сама найближча аптека може не пропонувати оптимальну вартість чи не брати участь у програмі "Доступні ліки".

Проєкт "Укрпошта. Аптека" реалізується спільно з МОЗ та Мінреінтеграції.