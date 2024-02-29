У чергах на виїзд з Польщі чекають понад 2000 вантажівок

На польському кордоні у шести пунктах пропуску в черзі очікують близько 2200 вантажівок.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі єдиного телемарафону, передає Укрінформ.

"Станом на ранок сукупно на цих шести напрямках у черзі перебуває десь 2200 вантажівок. Найбільше – у пунктах пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин", – зазначив він.

За його словами, кількість перетинів кордону вантажівками суттєво знизилась, особливо у напрямку пункту пропуску "Шегині", де за минулу добу кордон перетнуло близько 35 вантажівок, 24 з яких – у бік України.

Речник також відзначив "критично низькі" показники перетину кордону у пункті пропуску "Ягодин", де за добу в бік України проїхало близько 70 вантажівок. Водночас на цьому напрямку польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України в Польщу.

Що відбувається на кордоні з Польщею?

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

За даними Держприкордонслужби України, 20 лютого польські протестувальники посилили блокування руху транспорту на кордоні з Україною.

Зокрема, на низці пунктів пропуску польські фермери повністю блокували рух вантажівок, а поблизу пунктів "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська" на кілька годин обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу