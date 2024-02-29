"Укрнафта" сплатить дивідендів більше, ніж за останні 10 років загалом

"Укрнафта" сплатить до держбюджету у 2024 році понад 8 млрд грн дивідендів, що удвічі більше, ніж сумарно за 10 років.

Про це повідомив генеральний директор компанії Сергій Корецький у Facebook.

За його словами, "Укрнафта" вже сплатила перший внесок у розмірі 3,9 млрд грн.

"Це перша частина. Всього буде сплачено більше 8 млрд грн відповідно до графіку. Це вдвічі більше, ніж сумарно за 10 попередніх років", – зазначив посадовець.

Як повідомлялося, 5 лютого уряд встановив для "Укрнафти" норматив дивідендів на рівні 30% за умови, що 50% прибутку спрямують на капітальні інвестиції, затверджені урядом у фінплані компанії на 2024 рік.

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.