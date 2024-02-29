Рух поїздів метро на столичний масив Теремки відновлять влітку, – Кличко
Ремонтні роботи на закритій ділянці синьої гілки метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" йдуть за графіком. Улітку рух поїздів на шести станціях мають відновити.
Про це в ефірі телеканалу "Київ" повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Зауважу, що роботи на закритій ділянці синьої гілки метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" йдуть за графіком. Тому рух поїздів маємо відновити вже влітку", – зазначив він.
Мер столиці також спростував чутки про ймовірне закриття ще 22 станцій київського метро.
Як повідомлялося, на початку грудня у Києві закрили рух поїздів між станціями метрополітену "Либідська" та "Теремки" через затоплення тунелю. Очікувалося, що ремонтні роботи триватимуть пів року.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль