Індія почала шукати заміну російській нафті через санкції США, – Bloomberg

Посилення санкцій США погіршує торгівлю нафтою Індії з Росією, змушуючи переробників розглядати інші поставки.

Про це пише Bloomberg із посиланням на слова керівників нафтопереробних заводів, знайомих із ситуацією, передає enkorr.

Як зазначається, Росія – досі домінуючий постачальник в Індію, та є ознаки того, що нафтопереробники купують більше в інших країнах. За даними Kpler, загальний імпорт із Саудівської Аравії цього місяця на 22% вищий, ніж у січні, при цьому найбільший приватний нафтопереробник, Reliance Industries Ltd., досяг найбільшого обсягу з травня 2020 року.

Індійські нафтопереробники прагнуть брати більше російської нафти, але щоб знову збільшити закупівлю, потрібен дозвіл США на закупівлю, сказали керівники на умовах анонімності, оскільки інформація конфіденційна.

Російська нафта зараз лише на $2-4 за барель дешевша за інші поставки, і двозначні знижки навряд чи повернуться через конкуренцію за барелі з Китаю, кажуть керівники. Після війни знижка перевищила $30.

Імпорт російської нафти Індією різко зріс після війни, оскільки нафтопереробники скористалися дешевшими барелями, яких інші покупці уникали. Торік на піку виробництва нафти виробник ОПЕК+ становив майже половину закупівель країни, але нові санкції США нещодавно зупинили деякі вантажі.

Москва також вимагає виплати в юанях через посилений контроль деяких банків використання дирхамів для розрахунків за останні кілька місяців, сказав керівник НПЗ і нафтопереробного заводу й урядовець.