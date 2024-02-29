Засновник мережі магазинів EVA стане власником нового ТРЦ у центрі Дніпра

Фото: Neo Plaza

Корпорація Terwin підприємця Руслана Шостака стане купує торговельно-розважальний центр Neo Plaza в Дніпрі.

Відповідний дозвіл Антимонопольний комітет України надав 29 лютого, повідомляється на сайті регулятора.

"Надано дозвіл на набуття ТОВ "Тіксід" контролю над ТОВ "Аркада Фінанс", – йдеться в повідомленні АМКУ.

ТОВ "Тіксід" входить до складу корпорації Terwin, яка об'єднує активи співвласника мереж EVA та Varus Руслана Шостака.

ТОВ "Аркада Фінанс" належить підприємцю Олександру Шуманову, цій компанії належить торговельно-розважальний центр Neo Plaza у Дніпрі загальною площею 24,7 тис. кв. м, свідчить інформація на сайті ТРЦ.

ТРЦ Neo Plaza відкрили у грудні 2019 року на місці закритого на реконструкцію торговельного центру "Материк", він розташований у центрі Дніпра по вул. Марії Кюрі, 5.

За даними галузевого видання Retailers, співвласники мереж Eva та Varus Руслан Шостак та Валерій Кіптик були реальними власниками Neo Plaza принаймні з 2019 року, але коментувати цю інформацію відмовлялися.