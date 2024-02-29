Україна та Туреччина домовилися продовжити "транспортний безвіз" до кінця війни

"Транспортний безвіз" – лібералізація вантажних перевезень із Туреччиною – діятиме щонайменше до завершення війни.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України за результатами засідання змішаної комісії з перевезень із Міністерством транспорту та інфраструктури Туреччини.

"Транспортний безвіз", або ж лібералізація вантажних перевезень з Туреччиною, включає двосторонні вантажні перевезення та перевезення транзитом.

"З усього експорту, що ми поставляємо до Туреччини, близько 15% – автомобільним транспортом. Турецькі компанії імпортують до нас саме автомобільним транспортом майже 60% з усього обсягу товарів", – зазначивв віцепрем’єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Таким чином для виконання вантажних і транзитних перевезень не потрібно дозволів. Домовленості включають бездозвільний проїзд для порожнього вʼїзду вантажівок.

Окрім цього, вдалось збільшити кількість дозволів на вантажні перевезення в/з третіх країн на одну тисячу – до 3500.

"Важливу увагу в питанні співпраці з Туреччиною ми також приділяємо перевезенням пасажирів. У рамках реформи міжнародних автобусних перевезень ми верифікуємо всі автобусні маршрути, щоб мати актуальну мережу та дати можливість бізнесу відкривати нові. Ведемо роботу, щодо можливостей виконання нерегулярних перевезень – домовились про 400 дозволів на такі поїздки. Найближчим часом частина цих дозволів буде доставлена до України для видачі перевізникам", – наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Лібералізація вантажних перевезень, тобто можливість виконувати перевезення без потреби у спеціальних дозволах доступна до 35 країн, включно з країнами Європейського Союзу. Лише в минулому році команді Міністерства відновлення вдалось домовитись про таку можливість з Норвегією, Північною Македонією та продовжити відповідну угоду з Молдовою.