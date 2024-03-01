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Ціни на електроенергію для бізнесу впали у лютому на 15%

тариф,електроенергія,світло

Середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) у лютому 2024 року становила 3 268,58 грн за МВт-год, знизившись порівняно із січнем на 15,3% (3 858,57 грн/МВт-год).

Індекс ціни електричної енергії базового навантаження (BASE) на РДН України в лютому 2024 року становив 3 100,54 грн/МВт-год, що на 8% менше за середню ціну у січні, повідомляє Інтерфакс-Україна із посилання на дані "Оператора ринку".

На внутрішньодобовому ринку (ВДР) середньозважена вартість акцептованої електроенергії у лютому становила 3 285,42 грн за МВт-год, що на 6,3% нижче, ніж у січні (3 507,51 грн/МВт-год).

Ключовими факторами зниження цін на внутрішньому спотовому ринку електроенергії в лютому стало зниження попиту в умовах теплої погоди та поступове збільшення генерації з відновлюваних джерел.

"Обсяг торгів на РДН зменшився на 12,75%, на ВДР знизився на 35,43%, за лютий 2024 року на обох сегментах ринку акцептовано 1 884 635,8 МВт-год. На РДН у лютому попит порівняно із січнем зменшився на 13,16%, а пропозиція впала на 1,16%. На ВДР попит знизився на 32,27%, пропозиція збільшилася на 10,22%", – зазначає "Оператор ринку".

Як повідомлялося, середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на РДН у січні 2024 року становила 3 858,57 грн/МВт-год, знизившись порівняно з груднем 2023 року на 5,9% (4 101,86 грн/МВт-год).

Автор: 

тарифи (1307) ціни (3480) електроенергія (4250) Оператор ринку (74)


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Ціни з РЕАЛЬНИХ рахунків за електрику "для бізнесу"
Січень 2024 6,19850
Лютий 2024 6,26981
Квітень 2024 5,92234 (для передплати)
Тобто, знизилась не реальна ціна. І не у лютому. А ПРОГНОЗНА ДЛЯ ПЕРЕДПЛАТИ НА КВІТЕНЬ. І зовсім не факт, що у квітні ця ціна не зміниться.
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01.03.2024 17:51 Відповісти
В Европе подешевел газ для населения.
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01.03.2024 19:07 Відповісти
А ціни вирвались вперед порівняно з зарплатами і пенсіями. ДЕБІЛИ.
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01.03.2024 22:05 Відповісти

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