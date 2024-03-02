В Україні різко подорожчала капуста

Унаслідок активного попиту на білокачанну капусту українські фермери підняли ціни на продукт до 8-12 грн/кг, що на 26% більше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

"Сьогодні представники оптових компаній відзначають нестачу капусти на ринку, що на тлі стабільно високої активності покупців і є основною причиною зростання цін в даному сегменті", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські виробники пов’язують позитивну цінову тенденцію насамперед із сезонним фактором. Крім того, пропозиція некондиційної капусти, яка раніше чинила негативний вплив на формування цінового рівня, помітно скоротилася, що також сприяє подорожчанню в сегменті білоголової капусти.

Однак варто додати, що навіть після подорожчання наразі капуста в Україні коштує в середньому на 33% дешевше, ніж наприкінці лютого 2023 року. При цьому, експерти не виключають, що фермери будуть і далі робити спроби підвищити ціни, оскільки запаси якісної білоголової капусти в сховищах місцевих господарств продовжують скорочуватися.