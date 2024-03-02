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Новини
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В Україні різко подорожчала капуста

капуста

Унаслідок активного попиту на білокачанну капусту українські фермери підняли ціни на продукт до 8-12 грн/кг, що на 26% більше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

"Сьогодні представники оптових компаній відзначають нестачу капусти на ринку, що на тлі стабільно високої активності покупців і є основною причиною зростання цін в даному сегменті", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські виробники пов’язують позитивну цінову тенденцію насамперед із сезонним фактором. Крім того, пропозиція некондиційної капусти, яка раніше чинила негативний вплив на формування цінового рівня, помітно скоротилася, що також сприяє подорожчанню в сегменті білоголової капусти.

Однак варто додати, що навіть після подорожчання наразі капуста в Україні коштує в середньому на 33% дешевше, ніж наприкінці лютого 2023 року. При цьому, експерти не виключають, що фермери будуть і далі робити спроби підвищити ціни, оскільки запаси якісної білоголової капусти в сховищах місцевих господарств продовжують скорочуватися.

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продукти (743) ціни (3480)


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Беріть лопату і копайте, як казав Нікалай Янавіч. А не скигліть.
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02.03.2024 21:25 Відповісти
І ніхто не згадає про картоплю за 5 гривен/кг..
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02.03.2024 22:57 Відповісти
У селян оптовики купували по 3 гривні за кг.
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02.03.2024 23:00 Відповісти
брехня.я в лютому по 12 гривень здав оптом.
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03.03.2024 17:00 Відповісти

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