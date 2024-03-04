Нацкомісія з енергетики та комунальних тарифів обрала нового голову

Новим головою Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), обрано Валерія Тарасюка.

Його кандидатуру члени НКРЕКП підтримали час закритого таємного голосування 3 березня, повідомляє пресслужба регулятора.

Валерій Тарасюк вже очолював НКРЕКП у 2018-2022 роках та був її членом з 2014 по 2016 рік.

Як повідомлялося, 23 лютого Костянтин Ущаповський полишив посаду голови НКРЕКП у зв’язку із завершенням строку його повноважень. Він залишається членом Нацкомісії.