Нацкомісія з енергетики та комунальних тарифів обрала нового голову
Новим головою Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), обрано Валерія Тарасюка.
Його кандидатуру члени НКРЕКП підтримали час закритого таємного голосування 3 березня, повідомляє пресслужба регулятора.
Валерій Тарасюк вже очолював НКРЕКП у 2018-2022 роках та був її членом з 2014 по 2016 рік.
Як повідомлялося, 23 лютого Костянтин Ущаповський полишив посаду голови НКРЕКП у зв’язку із завершенням строку його повноважень. Він залишається членом Нацкомісії.
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