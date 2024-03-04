Суд конфіскував активи російського пропагандиста Кисельова за позовом Мін’юсту
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнила позов Міністерства юстиції до російського пропагандиста Дмитра Кисельова про застосування щодо нього санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави.
Відповідне рішення колегія суддів ВАКС ухвалила 4 березня, повідомляє пресслужба суду. Його ще можне оскаржити до Апеляційної палати ВАКС.
Згідно із повідомленням, суд стягнув у дохід держави такі активи:
- житловий будинок загальною площею 151,1 кв.м в Коктебелі;
- земельну ділянку загальною площею 0,2878 га;
- автомобіль Land Rover та причіп;
- 100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Клуб Сковорода" і 30,95% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Промо.Юей".
У пресслужбі ВАКС не вказують прізвища пропагандиста, проте перелік майна вказує саме на Дмитра Кисельова.
Як повідомлялося, Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про конфіскацію активів російського пропагандиста Дмитра Кисельова на початку лютого.
Як відомо, Кисельову належить розкішна вілла у Коктебелі в окупованому Криму.
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