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Новини
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Суд конфіскував активи російського пропагандиста Кисельова за позовом Мін’юсту

Активи Кисельова конфіскували

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнила позов Міністерства юстиції до російського пропагандиста Дмитра Кисельова про застосування щодо нього санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави.

Відповідне рішення колегія суддів ВАКС ухвалила 4 березня, повідомляє пресслужба суду. Його ще можне оскаржити до Апеляційної палати ВАКС.

Згідно із повідомленням, суд стягнув у дохід держави такі активи:

  • житловий будинок загальною площею 151,1 кв.м в Коктебелі;
  • земельну ділянку загальною площею 0,2878 га;
  • автомобіль Land Rover та причіп;
  • 100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Клуб Сковорода" і 30,95% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Промо.Юей".

У пресслужбі ВАКС не вказують прізвища пропагандиста, проте перелік майна вказує саме на Дмитра Кисельова.

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Як повідомлялося, Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про конфіскацію активів російського пропагандиста Дмитра Кисельова на початку лютого.

Як відомо, Кисельову належить розкішна вілла у Коктебелі в окупованому Криму.

Автор: 

Кисельов Дмитро (4) конфіскація (341) Мін’юст (635) Антикорупційний суд ВАКС (739)


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Топ коментарі
+4
У жириновського теж якась нерухомість була чи то на Житомирщині, чи то на Хмельниччині....
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04.03.2024 18:32
+3
Цей дохлий їбанько дідівську фабрику вимагав повернути.
https://world.segodnya.ua/world/zhirinovskiy-trebuet-ot-ukrainy-sebe-fabriku-i-dva-gektara-zemli-540878.html претензії дохлого довбодятла
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04.03.2024 18:40
+3
Рівненщина
Костопіль
У 2007 роціЖипя віднайшов в Ізраїлі могилу свого батька Вольфа Ейдельштейна. У той час він побував і в Костополі. Візит планувався ретельно і заздалегідь. Готуючись до приїзду російського політика, влада районного центру швидко навела лад ....
Лісопільня там була діда.....
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04.03.2024 18:43
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Хоть бы прицеп оставили,нелюди.
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04.03.2024 18:18 Відповісти
У жириновського теж якась нерухомість була чи то на Житомирщині, чи то на Хмельниччині....
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04.03.2024 18:32 Відповісти
Цей дохлий їбанько дідівську фабрику вимагав повернути.
https://world.segodnya.ua/world/zhirinovskiy-trebuet-ot-ukrainy-sebe-fabriku-i-dva-gektara-zemli-540878.html претензії дохлого довбодятла
показати весь коментар
04.03.2024 18:40 Відповісти
Рівненщина
Костопіль
У 2007 роціЖипя віднайшов в Ізраїлі могилу свого батька Вольфа Ейдельштейна. У той час він побував і в Костополі. Візит планувався ретельно і заздалегідь. Готуючись до приїзду російського політика, влада районного центру швидко навела лад ....
Лісопільня там була діда.....
показати весь коментар
04.03.2024 18:43 Відповісти
Как можно конфисковать то, что не находится на территории Украины, народ за дураков считают, а Кисель очередной раз посмеется.
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04.03.2024 18:43 Відповісти
Просто судити корупціонерів і казнокрадів стрьомно, бо можна на себе вийти, а тут таке гучне засудження і без наслідків! Можна і добрячу премію собі виписати...
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04.03.2024 19:20 Відповісти
Зато який *гудок*.
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04.03.2024 19:14 Відповісти
Всего-то два года войны прошло
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04.03.2024 19:51 Відповісти
Головне оперативно, десять років триває війна з рашистами і два роки повномаштабна.
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04.03.2024 19:57 Відповісти

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