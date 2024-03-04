Суд конфіскував активи російського пропагандиста Кисельова за позовом Мін’юсту

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнила позов Міністерства юстиції до російського пропагандиста Дмитра Кисельова про застосування щодо нього санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави.

Відповідне рішення колегія суддів ВАКС ухвалила 4 березня, повідомляє пресслужба суду. Його ще можне оскаржити до Апеляційної палати ВАКС.

Згідно із повідомленням, суд стягнув у дохід держави такі активи:

житловий будинок загальною площею 151,1 кв.м в Коктебелі;

земельну ділянку загальною площею 0,2878 га;

автомобіль Land Rover та причіп;

100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Клуб Сковорода" і 30,95% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Промо.Юей".

У пресслужбі ВАКС не вказують прізвища пропагандиста, проте перелік майна вказує саме на Дмитра Кисельова.

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Як повідомлялося, Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про конфіскацію активів російського пропагандиста Дмитра Кисельова на початку лютого.

Як відомо, Кисельову належить розкішна вілла у Коктебелі в окупованому Криму.