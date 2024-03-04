Окупанти вивезли із Запорізької АЕС останніх працівників "Енергоатому", – Котін

На окупованій російськими агресорами Запорізькій атомній станції не залишилося персоналу НАЕК "Енергоатом".

"Там уже немає нашого досвідченого персоналу. Протягом лютого окупанти вивели останніх наших людей, які зберігали вірність Україні та забезпечували безпеку на станції", – повідомив в.о. голови правління компанії Петро Котін під час заходу, присвяченого другій річниці окупації Запорізької АЕС, передає Інтерфакс-Україна.

Котін додав, що ще до початку року на АЕС перебувало 360 працівників компанії, тоді як наразі доступ до станції їм закрито.

За інформацією "Енергоатому", 60% начальників змін енергоблоків (40 осіб) залишили тимчасово окуповану територію, з 12% (8 осіб) Україна розірвала трудові відносини, 14% (9 особам) росіяни заблокували перепустки та не допускають до робочих місць через відмову підписувати з ними контракти, ще така сама кількість робочих місць залишається вакантною.

"Тобто у них зараз залишилося лише вісім начальників змін – людей, які безпосередньо відповідають за ядерну та радіаційну безпеку", – зазначив Котін.

Він наголосив, що тепер на ЗАЕС російський персонал, але він не може надійно експлуатувати станцію.

"Атомні блоки на ЗАЕС пройшли модернізацію, проєкти суттєво відрізняються від російських, і експлуатувати їх російський персонал, який не пройшов ліцензування відповідно до українського законодавства, надійно не може. Крім того, там набрано персонал із навколишніх міст, селищ, який взагалі не розуміє, що таке атомна станція – вони її здалеку бачили", – пояснив голова "Енергоатому".

За даними "Енергоатому", на початок 2022 року на станції працювало майже 9 тис. працівників.

Що відбувається на ЗАЕС

Як повідомлялося, під час візиту гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі в Україну 6 лютого він порушував питання щодо дефіциту ліцензованого персоналу, обіцяючи обговорити його під час візиту на саму ЗАЕС 7 лютого.

Міністр енергетики Герман Галущенко тоді зазначав, що йдеться приблизно про 400 висококваліфікованих та ліцензованих співробітників, яких окупанти не допускають до роботи.

"Ми справді це питання сьогодні обговорювали. Це 400 працівників, яких не можна просто зняти з робочих місць. Очевидно, що ті, ким росіяни їх замінюватимуть, не матимуть ліцензії, і це, безумовно, вплине на роботу і, відповідно, на ядерну і радіаційну безпеку, і взагалі на функціонування цього об'єкта", – наголосив міністр.

До того повідомлялося, що найближчим часом спливає дозволений виробником шестирічний термін перебування ядерного палива в усіх шести реакторах тимчасово окупованої Запорізької АЕС.