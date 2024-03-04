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"єОселя": Банки акредитували вже 27 забудовників на первинному ринку. ПЕРЕЛІК

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У лютому 2024 року за програмою доступного іпотечного кредитування "єОселя" банки акредитували п’ятьох девелоперів. Квартири у п’яти побудованих ними житлових комплексах доступні для придбання в іпотеку на стадії будівництва, тобто таким чином на первинці доступно вже 64 будинки від 27 забудовників.

"Обрати житло в будинках, що зводяться, можна у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях", – повідомили в компанії "Укрфінжитло".

Загалом банки-партнери програми "єОселя" вже акредитували 27 девелоперів:

  • "Еко-Дім",
  • "Геос",
  • ПП "Альянс новобуд",
  • ТОВ "Альянс новобуд",
  • "Ріел",
  • "ДБК-Житлобуд",
  • "Роял Хауз",
  • "Креатор-Буд",
  • "Інтергал Буд",
  • Міське комунальне підприємство "Вінницький фонд муніципальних інвестицій",
  • ПП "Будмонтажсервіс",
  • Луцький ДБК,
  • "Простір",
  • "Трест Житлобуд-1",
  • "КСМ груп",
  • Будівельна виробничо-комерційна компанія "Федорченко",
  • БК "Орбіта",
  • "Благо Буд",
  • "Комфорт центр Запоріжжя",
  • "Будівельна ініціатива",
  • "Південбудконтракт",
  • "Буча Міськбуд",
  • "Полтавтрансбуд",
  • "АРС-Дім",
  • "Комерцбуд-С",
  • "Промбуд-1",
  • "Діта".

Квартири на стадії будівництва в рамках "єОселі" можна придбати, подавши заяву в "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Скайбанк" та банк "Глобус".

Всього за час роботи "єОселі" громадяни придбали на первинному ринку 2071 квартир в готових новобудовах та 166 – в будинках, що зводяться. У той час як загальна кількість виданих іпотек склала 7 773 на загальну суму понад 11,8 млрд грн.

Хто може скористатися програмою "єОселя"

Скористатися програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій – учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян – ставка іпотеки становить 7%.

Програма "єОселя" почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами "єОселі" є "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус Банк", Sky Bank, "Укрексімбанк" та Sense Bank.

Автор: 

житло (582) іпотека (358) кредит (3292) забудова (219)


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