"єОселя": Банки акредитували вже 27 забудовників на первинному ринку. ПЕРЕЛІК
У лютому 2024 року за програмою доступного іпотечного кредитування "єОселя" банки акредитували п’ятьох девелоперів. Квартири у п’яти побудованих ними житлових комплексах доступні для придбання в іпотеку на стадії будівництва, тобто таким чином на первинці доступно вже 64 будинки від 27 забудовників.
"Обрати житло в будинках, що зводяться, можна у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях", – повідомили в компанії "Укрфінжитло".
Загалом банки-партнери програми "єОселя" вже акредитували 27 девелоперів:
- "Еко-Дім",
- "Геос",
- ПП "Альянс новобуд",
- ТОВ "Альянс новобуд",
- "Ріел",
- "ДБК-Житлобуд",
- "Роял Хауз",
- "Креатор-Буд",
- "Інтергал Буд",
- Міське комунальне підприємство "Вінницький фонд муніципальних інвестицій",
- ПП "Будмонтажсервіс",
- Луцький ДБК,
- "Простір",
- "Трест Житлобуд-1",
- "КСМ груп",
- Будівельна виробничо-комерційна компанія "Федорченко",
- БК "Орбіта",
- "Благо Буд",
- "Комфорт центр Запоріжжя",
- "Будівельна ініціатива",
- "Південбудконтракт",
- "Буча Міськбуд",
- "Полтавтрансбуд",
- "АРС-Дім",
- "Комерцбуд-С",
- "Промбуд-1",
- "Діта".
Квартири на стадії будівництва в рамках "єОселі" можна придбати, подавши заяву в "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Скайбанк" та банк "Глобус".
Всього за час роботи "єОселі" громадяни придбали на первинному ринку 2071 квартир в готових новобудовах та 166 – в будинках, що зводяться. У той час як загальна кількість виданих іпотек склала 7 773 на загальну суму понад 11,8 млрд грн.
Хто може скористатися програмою "єОселя"
Скористатися програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій – учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян – ставка іпотеки становить 7%.
Програма "єОселя" почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами "єОселі" є "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус Банк", Sky Bank, "Укрексімбанк" та Sense Bank.
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