Українці зменшили чисту купівлю валюти до $800 мільйонів за місяць
Обсяги купівлі населенням України валюти в лютому 2024 року перевищили обсяги її продажу на $824,5 млн у порівнянні з $1,1 млрд у січні та $1,26 млрд у грудні.
За даними Національного банку України, такий результат пов'язаний як із падінням купівлі безготівкової валюти в лютому до $363,6 млн з $494,7 млн у січні, так і зі зростанням продажу готівкової валюти до $1,12 млрд з $1 млрд, передає Інтерфакс-Україна.
Продаж безготівкової валюти в лютому зменшився порівняно з минулим місяцем лише на $4,9 млн – до $271,7 млн, тоді як купівля готівкової – на $35,9 млн, до $1,86 млрд.
Якщо в перший тиждень лютого чиста купівля населенням валюти становила $47,9 млн, то за другий вона знизилася до $41,8 млн, потім до $25,8 млн і навіть $21,8 млн, і лише в останні дні місяця зросла до $32,9 млн.
Ще краще в лютому були справи на безготівковому ринку, де купівля клієнтами банків валюти в лютому знизилася до $4,88 млрд з $5,06 млрд у січні, тоді як продаж зріс із $4,17 млрд до $4,72 млрд.
Щодо обсягу операцій між банками, то в лютому він знизився до рівня вересня минулого року – $3,51 млрд проти $4,34 млрд у січні та $5,99 млрд у грудні, коли було досягнуто рекордного їх обсягу з початку війни.
Курс гривні
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 5 березня, на рівні 38,3135 грн/$, порівняно із 38,1575 грн/$ у понеділок.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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