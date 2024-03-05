Міноборони вперше закупить "Мавіки" на 3 мільярди через Prozorro

Державна "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони вперше придбає через систему Prozorro 20 тисяч безпілотних авіаційних комплексів (БпАК). Загальна очікувана варртість становить 3 млрд грн (без ПДВ).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що безпілотники мають поставити до 31 травня 2024 року.

Так, на Prozorro опублікували оголошення щодо закупівлі 15 тисяч БпАК типу DJI Mavic 3E на 2,05 млрд грн та 5 тисяч БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal на 989 081 667 грн (без ПДВ).

Закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди, що дозволить у конкурентний спосіб закуповувати необхідні товарні позиції, не розкриваючи для загального доступу чутливу інформацію.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про готовність держави викупити всі дрони в українських виробників.

Що відомо про закупівлі дронів державою для ЗСУ?

Як повідомлялося, за даними Мінстратегпрому, упродовж січня-лютого 2024 року українські виробники виготовили близько 200 тисяч FPV-дронів.

За даними Мінцифри, вже законтрактовано понад 50% із передбачуваного 1 млн дронів українського виробництва.

Раніше міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін закликав НАТО закупити 1 млн дронів для України в українських виробників, запевнивши в наявності необхідних можливостей і технологій.