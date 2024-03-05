НАБУ провело обшук у гендиректора державної авіакомпанії, яка обслуговує Зеленського

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело обшуки у гендиректора Державного авіаційного підприємства "Україна" та голови правління ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанія" у справі щодо імовірного заволодіння коштами держпідприємства під час оплати страхування повітряних суден.

Про це йдеться в рішеннях Вищого антикорупційного суду, повідомляє "Слово і діло".

У межах цієї справи детективи НАБУ досліджують можливе заволодіння коштами ДАП "Україна" під час оплати страхування літака Ан-74ТК-300Д і гелікоптера Мі-8МТВ-1 на загальну суму майже 7 млн грн.

Слідчі встановили, що договір про страхування літака Ан-74 діяв до 19 квітня 2021 року, на 2022 рік його не продовжили, проте держпідприємство все-одно сплатила за страхування 31 січня 2022 року.

Аналогічна ситуація склалася і щодо страхування гелікоптера Мі-8, де дія відповідного договору завершилася 19 грудня 2021 року.

У підсумку ревізією Державної аудиторської служби встановлено збитки ДАП "Україна" в сумі 11,74 млн грн.

У межах розслідування справи детективи НАБУ провели обшук за місцем проживання голови правління ПрАТ "УПСК" Наталії Воробєй і члена правління компанії Олександра Лініченка, а також генерального директора ДАП "Україна" Анатолія Мазуренка. У них вилучені мобільні телефони з листуванням з приводу обставин справи. Телефони визнані речовими доказами і на них накладено арешт.

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Державне авіапідприємство "Україна" – українська авіакомпанія, яка обслуговує найвищих посадових осіб держави і підпорядковується Державному управлінню справами (ДУС). Не виконує регулярних авіаперевезень.

На балансі ДАП "Україна" перебувало сім повітряних суден: літаки A-319-115, Ан-74ТК-300Д, Ан-148-100В, два вертольоти Мі-8МТВ-1 та два літаки Іл-62М. Два останні - виведені з експлуатації, а один з гелікоптерів не виконує польотів з технічних причин.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року литовська компанія J&C Aero завершила масштабну реконструкцію салону літака президента України Airbus A319 CJ, який експлуатує державне авіапідприємство "Україна". Тоді в авіалайнері оновили тканинні покриття, внутрішнє облицювання, представницькі сидіння і дивани, килими, ламінат та інші частини салону, а також підготували літак для інтеграції нової розважальної системи (IFE).

Вперше з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну президент Володимир Зеленський використав Airbus A319 CJ 18 вересня 2023 року. Літак доставив голову держави з Польщі до США, потім до Канади, після чого повернувся до Польщі.

Нагадаємо, перед другим туром президентських виборів Володимир Зеленський обіцяв продати літаки президентської авіакомпанії "Україна", проте після обрання його президентом передумав.