В Україні впадуть ціни на металобрухт, – економіст

Слідом за зниженням цін на глобальних ринках в Україні також слід чекати падіння котирувань на брухт чорних металів у найближчі тижні.

Таку думку висловив економіст Олексій Кущ, передає "Апостроф".

"Світові ціни на металобрухт знижуються з кінця січня, темпи падіння складають по $3-5/тонна кожні 4 дні. Так, якщо 1 лютого котирування досягли піку $422/тонна, то сьогодні вони впали до $385/тонна. Але ще навіть не розпочалося мусульманське свято Рамадан, яке пройде з 10 березня по 10 квітня, протягом якого ділова активність у мусульманському світі завмирає взагалі", – зазначив він.

За словами Куща, на тлі такої тенденції можна прогнозувати, що світові ціни на металобрухт знизяться ще на $10-25/тонна найближчого тижня, оскільки більшість споживачів зайняли вичікувальну позицію. Деякі заводи в Туреччині вже почали вимагати від постачальників брухту із континентальної Європи скорочення цін на брухт. Характерно, що експортери сировини із Великобританії вже почали зниження котирувань. Загалом споживачі зараз не готові платити понад $365/тонна.

"Український ринок реагує на зміни на світовому ринку з якимось лагом. На межі лютого-березня українські споживачі займалися екстреним поповненням виснажених запасів брухту. Втім, навіть цей факт не призвів до весняного сплеску цін на брухт в Україні. Так, один "Інтерпайп" підняв ціни, але інші металурги його не підтримали. Отже, і він скоро почне зниження котирувань", – прогнозує економіст.

При цьому він зазначив ряд факторів, які сприятимуть збільшенню пропозиції брухту на українському ринку.

"Погодні умови покращуються, починається сезонне зростання брухтозаготівлі. Крім того, "Укрзалізниця" заявила про намір щомісяця продавати в ринок як мінімум 20 тис. тонн металобрухту вже з березня. Тобто, за оптимістичного сценарію до кінця року на ринок надійдуть лише від УЗ додаткові 180-200 тис. тонн сировини", – сказав він.

"Скоріш за все, вже з середини березня ми станемо свідками чергового низхідного цінового ралі у покупців металобрухту", – констатував економіст.