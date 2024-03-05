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Новини
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Інспекція містобудування оголосила перевірку резонансних об’єктів будівництва у Києві. Почали з Києво-Могилянської академії

діам
Фото: діам

Державна інспекція архітектури та містобудування розпочала перевірки резонансних об’єктів будівництва у Києві.

Перевірки проводяться за дорученням віцепрем’єр-міністра Олександра Кубракова, повідомляється на сайті ДІАМ.

В межах першої перевірки інспектори вже почали роботу з обʼєктом будівництва – Келіями Братського монастиря на території Національного університету "Києво-Могилянська академія".

"Громадські активісти неодноразово звертали увагу на можливе незаконне проведення будівельних робіт на памʼятці історії та архітектури національного значення – 200-річній Келії Братського монастиря, яка знаходиться на території", – зазначається у повідомленні.

Крім того, у наступний четвер, 7 березня, інспектори планують перевірити будівництво багатоповерхового житлового комплексу безпосередньо на межі Солом’янського ландшафтного парку за адресою Генерала Шаповала, 1-3.

"За словами місцевих мешканців, внаслідок діяльності забудовника відбувся зсув ґрунту та обвал однієї з центральних алей парку в будівельний котлован", – пояснили у ДІАМ.

В межах проведення перевірок у інспекторів є 10 календарних днів, щоб ретельно вивчити всі документи, провести огляд на місці та оприлюднити висновки щодо цих двох обʼєктів.

ДІАМ фактично розпочав свою роботу у 2021 році, нова установа мала замінити ліквідовану Державну архітектурно-будівельну інспекцію. У самому ДІАМ стверджують, що за останні три роки перевірили тисячі обʼєктів.

Автор: 

перевірка (644) будівництво (2227) ДІАМ (14)


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К.цапська і.спекція почала з самого українського вишу, суди Лінча колись були коли терпець увірвався
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05.03.2024 14:42 Відповісти
А отой гармдир у ліс Пущі-Водиці ож на Оболоні будують ні? "Это другое"? Зась два аєродроми для Ф16 мож було збудувати, а Порох не мусай був єкаватори іза кордону тягнути.
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05.03.2024 14:45 Відповісти
До речі батальон з тих мордоворотів, ож ту херню роблять мож сформорувати.
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05.03.2024 17:22 Відповісти
А що, в ректори вже приготували якогось цукермана?
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05.03.2024 14:47 Відповісти
Там порушень у КМДА, у наданні дивних «дозволів», ще з часів омельченка-убивці. Лесь довгий, може і хоче це підтвердити, але ж у прокурорських - «усьо па дзвонику»…
Чечетов, теж свого часу, приніс у генПрокуратуру Піскуну, чемодани з документами від ФДМУ на «дивну приватизацію» держмайна…
Ну, і де сьогодні Піскун, без «копійки за душою», і де Чечетов…???
Так і тут…
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05.03.2024 15:13 Відповісти
зепідрське шапіто не бачить хмарочосів у історичній частині Києва, які будуються 24/7 знищуючи історичний ансамбль міста. однак до Могилянки, яка реконструвала багатосторічну дзвіницю за гроші американців вони вбачають якесь порушення. Потвори кончені.
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05.03.2024 17:17 Відповісти

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