Інспекція містобудування оголосила перевірку резонансних об’єктів будівництва у Києві. Почали з Києво-Могилянської академії

Фото: діам

Державна інспекція архітектури та містобудування розпочала перевірки резонансних об’єктів будівництва у Києві.

Перевірки проводяться за дорученням віцепрем’єр-міністра Олександра Кубракова, повідомляється на сайті ДІАМ.

В межах першої перевірки інспектори вже почали роботу з обʼєктом будівництва – Келіями Братського монастиря на території Національного університету "Києво-Могилянська академія".

"Громадські активісти неодноразово звертали увагу на можливе незаконне проведення будівельних робіт на памʼятці історії та архітектури національного значення – 200-річній Келії Братського монастиря, яка знаходиться на території", – зазначається у повідомленні.

Крім того, у наступний четвер, 7 березня, інспектори планують перевірити будівництво багатоповерхового житлового комплексу безпосередньо на межі Солом’янського ландшафтного парку за адресою Генерала Шаповала, 1-3.

"За словами місцевих мешканців, внаслідок діяльності забудовника відбувся зсув ґрунту та обвал однієї з центральних алей парку в будівельний котлован", – пояснили у ДІАМ.

В межах проведення перевірок у інспекторів є 10 календарних днів, щоб ретельно вивчити всі документи, провести огляд на місці та оприлюднити висновки щодо цих двох обʼєктів.

ДІАМ фактично розпочав свою роботу у 2021 році, нова установа мала замінити ліквідовану Державну архітектурно-будівельну інспекцію. У самому ДІАМ стверджують, що за останні три роки перевірили тисячі обʼєктів.