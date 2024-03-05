Інспекція містобудування оголосила перевірку резонансних об’єктів будівництва у Києві. Почали з Києво-Могилянської академії
Державна інспекція архітектури та містобудування розпочала перевірки резонансних об’єктів будівництва у Києві.
Перевірки проводяться за дорученням віцепрем’єр-міністра Олександра Кубракова, повідомляється на сайті ДІАМ.
В межах першої перевірки інспектори вже почали роботу з обʼєктом будівництва – Келіями Братського монастиря на території Національного університету "Києво-Могилянська академія".
"Громадські активісти неодноразово звертали увагу на можливе незаконне проведення будівельних робіт на памʼятці історії та архітектури національного значення – 200-річній Келії Братського монастиря, яка знаходиться на території", – зазначається у повідомленні.
Крім того, у наступний четвер, 7 березня, інспектори планують перевірити будівництво багатоповерхового житлового комплексу безпосередньо на межі Солом’янського ландшафтного парку за адресою Генерала Шаповала, 1-3.
"За словами місцевих мешканців, внаслідок діяльності забудовника відбувся зсув ґрунту та обвал однієї з центральних алей парку в будівельний котлован", – пояснили у ДІАМ.
В межах проведення перевірок у інспекторів є 10 календарних днів, щоб ретельно вивчити всі документи, провести огляд на місці та оприлюднити висновки щодо цих двох обʼєктів.
ДІАМ фактично розпочав свою роботу у 2021 році, нова установа мала замінити ліквідовану Державну архітектурно-будівельну інспекцію. У самому ДІАМ стверджують, що за останні три роки перевірили тисячі обʼєктів.
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