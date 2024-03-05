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Гривня продовжує знижуватися: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу

налоги,деньги

Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 6 березня, на рівні 38,3943 грн/$, порівняно із 38,3135 грн/$ у вівторок.

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 10 копійок – до 41,6463 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2185) гривня (1554) курс (1509) НБУ (9310) обмін валюти (712)


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П/лідуру грошей не дають і все несеться к куям
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05.03.2024 17:02 Відповісти
суки зелені
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05.03.2024 18:30 Відповісти

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