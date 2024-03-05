Гривня продовжує знижуватися: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу
Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 6 березня, на рівні 38,3943 грн/$, порівняно із 38,3135 грн/$ у вівторок.
Водночас курс гривні до євро знизився ще на 10 копійок – до 41,6463 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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